'Ayakkabı ihracatı 1 milyar doları aşacak'

Ayakkabı sektörünün ‘Küresel Vitrini’ 4’üncü Eksposhoes İstanbul Ayakkabı Saraciye Moda Fuarı 7 Kasım’da Pullman Kongre Merkezi’nde başlıyor. Türkiye’den 100 üretici firmanın katılacağı dev etkinliğe, 60 ülkeden 800 sektör profesyoneli ve yabancı misafir gelecek. Türk ayakkabı üreticilerinin özgün tasarım ürünlerinin yer alacağı fuar, yabancı alım heyetleri ile ikili iş görüşmelerine ve bu bağlamda potansiyel ihracat pazarlarına giriş için köprü görevi üstlenecek



GÜNEY AFRİKA RADARINA ALDI



Ayakkabı sektörünün markalaşma konusunda ciddi yol aldığını söyleyen Erkan Demir, “Ayakkabı sektörü kaliteli üretim, teslimat süresine sadakat ve en önemlisi markalaşma yolunda her geçen yıl gelişiyor. Avrupa’da Almanya başta olmak üzere Ukrayna, İngiltere, İtalya, Hollanda ve Romanya’ya ciddi ihracat gerçekleştiriyoruz. Rusya en önemli dış pazarların başında geliyor. Ortadoğu’da Irak ve Suudi Arabistan Türk ayakkabısını tercih ediyor. Tüm bunların yanında bu yıl Güney Afrika ülkelerinin ayakkabı için Türkiye’yi tercih ettiğini gözlemledik. Bu yıl bu kıtadan fuarımıza alım için gelen kişi sayısında, bir yıl öncesinde göre yüzde 40’lık bir artış söz konusu. Sektör 172 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor” dedi.



Türk ayakkabı üreticilerinin teslimat sürelerine sadık kalma konusunda dünyada ilk 5’e girdiğinin altını çizen Demir, sektörün bu yılın ilk 9 ayında 602 milyon dolar ihracat gerçekleştirdiğini, yıl sonunda ise 1 milyar dolar ihracat rakamını aşabileceğini ifade etti.

POTANSİYEL PAZARLAR İÇİN OLMAZ OLMAZ: YURT DIŞI FUARLAR



Avrupa’da düzenlenen uluslararası ayakkabı fuarlarında Türkiye’ye yıllardır haksızlık yapıldığını savunan Erkan Demir, “İtalya’daki MICAM fuarında Türk katılımcılara yapılan haksızlıkları dile getirmekten yorulduk. Biz de sektöre yeni bir yol açabilmek için, Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği’nin (TASD) organizatörlüğünde, Almanya’nın Frankurt kentinde düzelenen Primetimes.Shoes adlı dev fuarın acentalığını üstlendik. Kısa bir süre önce Almanlarla lansmanını gerçekleştirdiğimiz etkinlik sektörümüzde ses getirdi. Şu an 52 Türk üretici Almanya’da Ocak’ta düzenlenecek fuar için yerini ayırttı. Böylesi güzel bir gelişmeye vesile olmayı ülkemize fayda sağlamak adına kendimize görev bildik” şeklinde konuştuk.