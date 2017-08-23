Güneşten maksimum enerji alınacak

Terzioğlu’nun İEÜ Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Bülent Bilir ile geliştirdiği "Panel Soğutmalı Su Isıtmalı Fotovoltaik Enerji Sistemi - SOLEFF", İEÜ Embryonix Teknoloji Transfer Ofisi ortaklığında başlatılan "Fikirden Ürüne Teknoloji Geliştirme Programı" kapsamında da ENERJİSA tarafından desteklenecek. Fotovoltaik panellerin güneş ışınlarını elektrik enerjisine çeviren cihazlar olduğunu, panellerin 20 santigrat derecede maksimum verimle çalıştığını belirten Terzioğlu, "Özellikle yaz aylarında yüzey sıcaklığı oldukça artan güneş panellerinin verimi, kayda değer bir şekilde azalıyor. Gün boyunca üretilen elektrik enerjisi miktarı oldukça azalıyor. Sıcaklığa bağlı oluşan enerji kayıpları fotovoltaik sistemlerin maliyetini geri çıkarma sürelerini de uzatıyor. Geliştirdiğimiz, Panel Soğutmalı Su Isıtmalı Fotovoltaik Enerji Sistemi sayesinde panellerin verimini arttırmayı hedefliyoruz" dedi.

Sistemle panellerde soğumanın gerçekleştiğini bunun yanı sıra sıcak su ürettiklerini kaydeden Terzioğlu, enerji verimliliğinin de bu sayede maksimuma çıkacağını söyledi. Sıcak suyun da hem sıcak su ihtiyacı hem de kışın ısınma için kullanılabileceğini ifade eden Terzioğlu, bir sonraki hedeflerinin de sistemi su üzerinde yüzdürerek yüzer güneş enerji santrali (GES) kurmak olduğunu aktardı.