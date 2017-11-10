Güneş'ten gelen sıra dışı görüntü şaşkınlık yarattı!

NASA'nın Solar Dynamics Observatory uzay aracının dikkatli gözleri, güneşteki değişimleri izliyor. Güneş'te karanlık, yılan benzeri şeritler bulunmakta. Bilim adamları, geçtiğimiz ayın sonunda oldukça garip bir şerit, SDO tarafından fark edildiğinde ilgilerini buraya yoğunlaştırmışlardı. Bu şeridi farklı yapan şey ise, çizgi şeklide uzanan diğerlerinin aksine dairesel şekle sahip olmasıydı.

NASA bu durumu açıklarken, solar şeritlerin, "Güneş'in üzerinde uçuşan yüklü parçacıklar olduklarını ve Güneş'e manyetik bağlar ile bağlı olduklarını" söylüyor. Dairesel şerit ise, en yakın yıldızımızın oldukça aktif bir bölgesini sarıyordu.

NASA'nın söylediğine göre buna benzeyen durumlar çok az görülüyor ve bu şeritlerin önemli bir bilimsel bulgu olmamaları bir yana, nadir olmaları bile dikkat çekmeleri için yeterli.

Bu sıra dışı şerit SDO'nun görüşünde 29-31 Ekim tarihleri arasında bulunmaktaydı. Görüntünün sol tarafında yer alan büyük karanlık alan da çevresine göre daha soğuk sıcaklıklara sahip olduğu için neredeyse siyah gözüküyordu.

Bu tip dairesel şeritlerin neden oluştuğu halen gizemini koruyor. Ancak bilim insanları, dairesel şeritlere rastladıkça, gizemi çözmeye bir adım daha yaklaşıyor.