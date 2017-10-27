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Güneşte yıpranan ciltleri eski sağlığına kavuşturmak mümkün

Çok kısa bir süre önce biten yaz dönemi birçok kişinin üzerinde bazı ufak hatıralar bıraktı. Özellikle işi gereği dışarıda çok vakit geçirmek zorunda kalanlar ve tatil esnasında dikkatsiz güneşlenenler başta olmak üzere birçok kişinin cildi güneş yüzünden yıprandı.

Hürriyet Haber
27.10.2017 - 14:58 | Son Güncelleme :

Tanfer Estetik CFO'su Seycan Tanfer, güneşe maruz kalan insanların ciltlerinde oluşan lekeler ile birtakım hasarların ortadan kaldırılması, cildin daha pürüzsüz, daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için leke mezoterapisi, mekanik peeling ve kimyasal peeling gibi yöntemlerin uygulanabileceğinden bahsediyor.

CİLT TEDAVİSİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER

Derinin pürüzsüz bir hale gelmesini sağlamak amacıyla uygulanan mekanik peeling, zımparalama metoduyla derinin üst yüzeyinin soyulmasını sağlar ve soyulmuş cildin altından daha canlı ve pürüzsüz bir cildin çıkarılması amaçlanır.

Güneşte yıpranan ciltleri eski sağlığına kavuşturmak mümkün

Kimyasal peeling ise canlılığını kaybeden, yıpranmış ve mat durumda olan cildin üst tabakasının soyulup taze, parlak ve canlı bir görünüm elde edilmesini amaçlar. Bu yöntemler sayesinde tıkanık gözenekler açılır, akne izleri, lekeler ve çiller ortadan kaldırılır.

Üzerinde cilt lekesi bulunan derinin altına küçük iğneler aracılığıyla bazı etken maddelerin enjekte edilmesine dayanan diğer cilt yenileme tedavi yöntemi olan leke mezoterapisi; genelde haftada ya da iki haftada bir olacak şekilde 4-6 seans halinde uygulanır. Eğer ki leke mezoterapisi başka bir cilt yenileme yöntemiyle kombin edilecekse seans sayısı ve aralıklarda değişim görülebilir.

Güneşte yıpranan ciltleri eski sağlığına kavuşturmak mümkün

Bu tedavi türünde kullanılan etken maddeler arasında C vitamini, traneksamik asit, doku yapılandırıcıları, glutatyon ve multivitamin kokteylleri yer alıyor. Hasta tarafından arzu edilmesi ve doktor tarafından uygun görülmesi halinde leke mezoterapisi; renk açma özellikle sürme ilaçlardan lazer tedavilerine, doku yenileme özelliğine sahip PRP uygulamalarından tropikal leke tedavilerine, enzimatik ve kimyasal peelinglere kadar kimi cilt yenileme metotlarıyla kombin edilmesi mümkündür.

Leke mezoterapisi sonrasında hastanın bazı konularda dikkatli davranması gerektiği de belirtiliyor. Leke oluşumunun en büyük sebeplerinden biri olan güneşten, hastanın korunması gerekiyor. Güneşten korunmak, tüm leke tedavileri için çok önemli bir parça olarak kabul edilir. Tanfer, güneşten korunmanın yalnızca yaz aylarında değil, aynı zamanda kış aylarında da dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. UV ışınları sebebiyle kış döneminde cilde ulaşan güneş ışınları da cilt için zararlı olabilir. Güneş kremleri kuvvetli koruyucular olsa da belli bir zaman sonra etkilerini kaybettikleri için 3-4 saat sonra tekrar sürülmesi gerekir.

Güneşte yıpranan ciltleri eski sağlığına kavuşturmak mümkün

Katkılarından dolayı Seycan Tanfer'e teşekkürler.

Etiketler: leke tedavisi , güneş lekesi
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