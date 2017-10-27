Güneşte yıpranan ciltleri eski sağlığına kavuşturmak mümkün

Altına yatırım yapmanın 3 büyük avantajı!
Şu sıralar altına yatırım yapanların sayısında önemli bir artış gözlemlenmekte… Bunun en önemli nedeni tabii ki altının her zaman güvenilir bir yatırım aracı olması… Bankaların altın hesabı hizmeti...
Tanfer Estetik CFO'su Seycan Tanfer, güneşe maruz kalan insanların ciltlerinde oluşan lekeler ile birtakım hasarların ortadan kaldırılması, cildin daha pürüzsüz, daha güzel ve sağlıklı bir görünüme kavuşması için leke mezoterapisi, mekanik peeling ve kimyasal peeling gibi yöntemlerin uygulanabileceğinden bahsediyor.
CİLT TEDAVİSİNDE UYGULANAN YÖNTEMLER
Derinin pürüzsüz bir hale gelmesini sağlamak amacıyla uygulanan mekanik peeling, zımparalama metoduyla derinin üst yüzeyinin soyulmasını sağlar ve soyulmuş cildin altından daha canlı ve pürüzsüz bir cildin çıkarılması amaçlanır.
Kimyasal peeling ise canlılığını kaybeden, yıpranmış ve mat durumda olan cildin üst tabakasının soyulup taze, parlak ve canlı bir görünüm elde edilmesini amaçlar. Bu yöntemler sayesinde tıkanık gözenekler açılır, akne izleri, lekeler ve çiller ortadan kaldırılır.
Üzerinde cilt lekesi bulunan derinin altına küçük iğneler aracılığıyla bazı etken maddelerin enjekte edilmesine dayanan diğer cilt yenileme tedavi yöntemi olan leke mezoterapisi; genelde haftada ya da iki haftada bir olacak şekilde 4-6 seans halinde uygulanır. Eğer ki leke mezoterapisi başka bir cilt yenileme yöntemiyle kombin edilecekse seans sayısı ve aralıklarda değişim görülebilir.
Bu tedavi türünde kullanılan etken maddeler arasında C vitamini, traneksamik asit, doku yapılandırıcıları, glutatyon ve multivitamin kokteylleri yer alıyor. Hasta tarafından arzu edilmesi ve doktor tarafından uygun görülmesi halinde leke mezoterapisi; renk açma özellikle sürme ilaçlardan lazer tedavilerine, doku yenileme özelliğine sahip PRP uygulamalarından tropikal leke tedavilerine, enzimatik ve kimyasal peelinglere kadar kimi cilt yenileme metotlarıyla kombin edilmesi mümkündür.
Leke mezoterapisi sonrasında hastanın bazı konularda dikkatli davranması gerektiği de belirtiliyor. Leke oluşumunun en büyük sebeplerinden biri olan güneşten, hastanın korunması gerekiyor. Güneşten korunmak, tüm leke tedavileri için çok önemli bir parça olarak kabul edilir. Tanfer, güneşten korunmanın yalnızca yaz aylarında değil, aynı zamanda kış aylarında da dikkat edilmesi gereken bir şey olduğunu söylüyor. UV ışınları sebebiyle kış döneminde cilde ulaşan güneş ışınları da cilt için zararlı olabilir. Güneş kremleri kuvvetli koruyucular olsa da belli bir zaman sonra etkilerini kaybettikleri için 3-4 saat sonra tekrar sürülmesi gerekir.
Katkılarından dolayı Seycan Tanfer'e teşekkürler.
Kişisel farkındalığınızı arttıracak, bilgi kazanmanızı sağlayacak, ama bu esnada bütçenize çok fazla zarar vermeyecek şeyler planlamalısınız. Tüm...Koç Burcu - Bugün
Başarınızı diğerleriyle de kutlayabilirsiniz. Bilgi toplamalı, bilgilerin gerçekliğinden emin olmalı ve başladığınız işleri bitirmelisiniz. Fark yaratmak istiyorsanız,...Boğa Burcu - Bugün
Evinizde ve özel ilişkilerinizde yapacağınız değişiklikler duygusal anlamda istikararı sağlayabilir. İş birliğine açık olmanız durumunda, evinizi veya yaşadığınız yeri...İkizler Burcu - Bugün
Önemli detayları atlamadığınızdan emin olun. İstediğinizi açık açık ortaya koymak işe yarar çözümler üretmenizde size yardım edebilir....Yengeç Burcu - Bugün
Duygusal anlamda motive bir gündesiniz. Yanlış nedenlere dayalı değişiklikler yapmak doğru olmayabilir. Olayları doğru değerlendirmeli, daha alçak...Aslan Burcu - Bugün
Sahip olduğunuzdan daha fazla paranız varmış hissine kapılmayın ve aşırı harcamalardan kaçının. Sizi motive eden kişilerle görüşebileceğiniz bir hafta...Başak Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, önemli kişisel değişiklikler yapmanız durumunda kendinizi çok iyi hissedebilirsiniz. Sizi bekleyen güzel bir gelecek varken lüzumsuz...Terazi Burcu - Bugün
Dış etkilere bağlı duygusal durumlarla uğraşabileceğiniz bir hafta sonundasınız. Bazı kişilerin yapacağı son dakika değişiklikleri sizi asıl uğraşmanız gereken işlerden...Akrep Burcu - Bugün
Duyduğunuz her şeye inanmamalısınız. Belli anlaşmalar yapmadan ya da bazı sözler vermeden önce, kendi araştırmanızı bizzat yapmanızda fayda var. Bu hafta sonu, elinize...Yay Burcu - Bugün
Endişelerinizi dile getirerek olaylara netlik kazandırabilir ve doğru kararlar alabilirsiniz. Eviniz ve ailenizle bağlantılı konularla ilgilenirken daha sorumlu davranmalısınız....Oğlak Burcu - Bugün
Çok fazla bilgi paylaşımı size ters şekilde geri dönebilir ve size bazı bedeller ödetebilir. Bu hafta sonu, sevdiğiniz kişilerle ilişkilerinizi...Kova Burcu - Bugün
Bu hafta sonu, bazı işleri ele alış veya uygulayış biçiminizi ya da bilgi edinme ev haber alma yöntemlerinizi gözden geçirebilirsiniz. Bu sayede kendinizi...Balık Burcu - Bugün