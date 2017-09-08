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    Hürriyet >Dünya>Güneş’te çok büyük ikinci bir patlama meydana geldi

    Güneş’te çok büyük ikinci bir patlama meydana geldi

    Hürriyet Haber
    08.09.2017 - 18:28 | Son Güncelleme: 08.09.2017 - 18:28

    Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nden GOES-15 uydusundan alınan verilere dayanılarak yapılan açıklamada, dün Güneş’te yeni çok güçlü bir patlamanın meydana geldiği duyuruldu.

    Sputnik'in haberine göre uzmanlar, patlamayı radyasyon gücüne bağlı sınıflamada en yüksek X sınıfına dâhil etti. Geçtiğimiz gün de Güneş’te iki leke grubunun birleşmesi sonucunda son 12 yılın en güçlü patlamasının meydana geldiği belirtilmişti. Bilimciler, meydana gelen patlamaların Güneş’in korona tabakasındaki değişimlerin doğal bir sonucu olduğunu kaydetti.

    ‘GÜNEŞ’TEKİ GÜÇLÜ PATLAMALAR DÜNYA’NIN MANYETİK ALANINI YAKIYOR’

    Rusya Bilimler Akademisi’nin Lebedev Fizik Enstitüsü’nden yapılan açıklamada, Güneş’teki güçlü patlama nedeniyle oluşan plazma bulutunun Dünya’ya ulaştığı ve şu anda dünyanın manyetik alanını yaktığı belirtildi. Plazma bulutunun dünyanın yörüngesine beklenen süreden 12 saat önce ulaştığını aktaran bilimciler, bunun bulutun hızının beklenenden 1,5 kat fazla olduğuna işaret ettiğini vurguladı.

    GÜNEŞ DEPREMLERİ VE MANYETİK FIRTINALARIN İNSAN SAĞLIĞINA ETKİSİ

    Rusya Bilimler Akademisi’nin Uzay Araştırmaları Enstitüsü’nden Aleksey Struminskiy, ilk patlama sırasında Güneş’in yüzeyinde bilimcilerin ‘güneş depremi’ olarak adlandırdığı sismik dalgaların yayıldığını söyledi.
    Struminskiy, “Bu patlamanın ilginç yanlarından biri, ayrı patlamaların meydana geldiği sırada Güneş’te sismik dalgaların oluşması ve bu dalgaların görüntülerde fark edilebilmesi” diye konuştu.

    Rus uzman, bu tür patlamaların neden olduğu manyetik fırtınaların insan sağlığına herhangi bir zarar vermediğini, patlamanın gücüne rağmen Dünya’nın yörüngesindeki uyduların ve telsiz haberleşmelerin bu patlamadan çok fazla etkilenmeyeceğini vurguladı.

    Etiketler: Güneş , patlama , dünya
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