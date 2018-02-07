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Güneş'in yüzeyinde en güçlü manyetik alan doğrudan gözlendi

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 10:56 | Son Güncelleme:

Güneş'in üzerinde en güçlü manyetik alanın doğrudan gözlendiği bildirildi. 

Science Daily'nin haberine göre, Japonya Ulusal Astronomi Rasathanesinden gök bilimciler, Japon HINODE uzay aracını kullanarak Güneş'in üzerinde şimdiye kadarki en güçlü manyetik alanı doğrudan gözlemledi. 

Rekor özelliği taşıyan manyetik alanın görünümünü 5 gün boyunca analiz eden gök bilimciler, alanın bir güneş lekesinden çıkan gaz akışının bir diğer güneş lekesini itmesiyle oluştuğunu saptadı. 

Manyetik alan 6 bin 250 gauss gücünde ölçülürken, bu rakamın, birçok güneş lekesinin çevresinde yer alan manyetik alanın gücünün iki katından fazla olduğuna işaret edildi. 

Güneş üzerinde bu güçte manyetik alanların varlığı daha önce sadece dolaylı olarak tespit edilmişti. 

En güçlü manyetik alanın, şaşırtıcı biçimde gölgeli bölgenin karanlık kesiminde değil iki gölgeli bölge arasındaki aydınlık kesimde yer aldığı da kaydedildi.

Etiketler: güneş , uzay , bilim
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