Güneşin peşinde

HER şeyin güneş enerjisi ile çalıştığı bir dünya hayal edin. Otomobiliniz, bisikletiniz, cep telefonunuz, radyonuz, klavyeniz, hatta sırt çantanız... Bugün artık pek çok şey enerjisini güneşten sağlayabiliyor. Artık sadece güneş panelleri değil, panellerle ne yapılabildiği da önemli. Yeni inovasyonlarla güneş enerjili ürünler her geçen gün çoğalıyor. Dolayısıyla siz de tercih yaparken, bu alternatiflere yönelebilirsiniz. Bu hafta güneş enerjisi ile çalışan ürünler listesi oluşturarak, ilginç şeyler seçmeye çalıştık. Bu ürünler doğrudan güneş ışığı ya da güneş panelleri tarafından üretilen elektrik yoluyla enerjisini sağlıyor. Unutmamalıyız ki yer altındaki enerji kaynaklarımız kısıtlı ve bilim insanları sonsuz bir kaynak olan güneş enerjisini hayatımızın her alanına yaymak için birbirinden başarılı projelere imza atıyorlar. İlham verici bir liste olduğunu umuyoruz...

1- SOLAR SIRT ÇANTASI

Güneş enerjisi ile çalışan kullanışlı ürünlerden biri de solar sırt çantası. Özellikle outdoor sporu yapanlar için harika bir ürün. Araziye çıktığımızda en çok ihtiyaç duyduğumuz şeylerden biri de güç kaynağı. Malum cep telefonundan, fotoğraf makinesine pek çok cihazı yanımıza alabiliyoruz. Bu sırt çantası, arkasında bulunan güneş paneli ile içindeki bataryayı şarj ediyor. Siz de çantanın içindeki bataryaya telefon veya fotoğraf makinenizi bağlayıp şarj edebiliyorsunuz. Arazi şartlarında şarj ihtiyacını karşılamak için oldukça pratik bir yöntem. Girişimci Mario Aguilera, bilgisayarların, telefonların, her şeyin artık mobil hale geldiği; buna bağlı olarak mantıklı olanın enerjinin de mobil hale gelmesi olduğu fikrinden yola çıkarak Tespack’i kurmuş. Tespack, sökülebilir güneş panelleri olan sırt çantaları da dâhil olmak üzere çeşitli mobil enerji üretimi ve depolama ürünleri geliştirmiş. Ürünlerinin hedef pazarı ise navigasyon ve acil durumlar için akıllı telefonlara ihtiyaç duyan yürüyüşçüler ve dağcıların yanı sıra, uzak yerlerde veya aşırı hava koşullarında çalışan askeri ve yardım görevlileri…

2- SOLAR PANJUR

Bu panjurlarla hem güneşi engelleyebilir, hem de enerji elde edebilirsiniz. Solar panjurlar, güneş pillerini, grafiti görüntüsüyle üretiyor ama panjurların bir amacı var: Cihazlarınızı şarj etmek. Panjurların alt kısmı cihazlarınızı veya harici bataryanızı yalnızca perdeye takarak ve onları bir masa veya pencere pervazına bırakarak şarj etmenizi sağlayan USB bağlantı noktasına sahip silindirik ağırlıkları barındırıyor. Ayrıca görsel güzelliği de cabası. SolarGaps firması ise monokristal güneş panelleri kullanarak elektrik üreten ve tabii evinizi de güneşten koruyan bir panjur icat etti. Panjurlar ışık sensörü kullanarak, otomatik olarak en iyi ışık alabileceği açıya dönerek, güneşi izliyor.

3- SOLAR ŞEMSİYE

Yüzeyine güneş paneli entegre edilen dış mekan mobilyalarına her gün bir yenisi ekleniyor. ShadeCraft’ın tasarımı SunFlower bu konuda güzel örneklerden birini teşkil ediyor. Güneş takip sistemi ve güneş panelleri kullanılarak hazırlanan solar şemsiye SunFlower, tıpkı günebakanlar gibi gün boyu güneşi takip edip güneşin konumuna göre gölge yaratıyor. Güneşten ürettiği elektrikle diğer cihazları şarj edebilen tam otomatik solar şemsiye aynı zamanda hava kalitesi, sıcaklığı ve rüzgar durumunu da an be an takip edip pozisyonunu ona göre ayarlayabiliyor. Ayrıca 360 derece çekim yapabilen güvenlik kameraları ile evinizin güvenliğine de katkıda bulunuyor. Bu ürünle ilgili bilgileri Solarbaba Platformu kurucusu Ateş Uğurel’den aldık.

4- SOLAR BİSİKLET KİLİDİ

Bisiklet kilidi dendiğinde akla normalde metal bir tel ya da zincir gelir. Ancak normal bisiklet kilitlerinin aksine, bu bisiklet kilidi güneş enerjisiyle çalışıyor. Kilit üstündeki küçük paneller sayesinde şarj edilebiliyor. Tam dolu pil ile tam bir hafta kullanılabiliyor. Bluetooth teknolojisine sahip olan güneş enerjili kilit, akıllı telefon ile kontrol edilebiliyor. Bu sayede akıllı telefon ile uzaktan kilit mekanizması çalıştırılabiliyor.

5- SOLAR ÇADIR

Güneş enerjili çadır gibi outdoor hayatı kolaylaştıran icatlar, insanların sınırlara takılmadan yaşamalarını mümkün kılıyor. Kamp yapmayı sevenlerin en büyük sorunlarından biri de enerji. Kampta gece kullanılacak ışık, elektronik aletlerin şarjları sorun olabiliyor. Ancak güneş enerjili çadırla bu sorunların giderilmesi mümkün. Çadır, kendi güneş panelleri sayesinde gündüz şarj olup, gece de enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Çadırın farklı özellikli ve tasarımlı modelleri var. Geçtiğimiz aylarda DOKAP desteğiyle Samsun’da küçükbaş hayvan yetiştiren 50 kişiye, yaylalarda soğuktan korunmaları ve güneş enerjisiyle elektrik üretebilmeleri amacıyla göçer çadırı verilmişti.

6- SOLAR YELEK

Eğer genellikle açık havada çalışıyorsanız, en çok ihtiyaç duyduğunuzda telefonunuz veya laptop’unuzun şarjının bitmesi canınızı sıkabilir. Tekrar enerjiye kavuşmak için bir priz aramaya çalışmak da yorucu olabilir. Tabii, taşınabilir bir güneş enerjili şarj kiti taşıyabilirsiniz ama bazen bu ögeler hacimli olabiliyor ve bunları kullanmak için kurulum gerekiyor. Ancak, ya üstünüzdeki giysiler sizin için cihazlarınızı şarj edebilse, hem de hiç ekstra ekipman taşımak zorunda kalmadan? İşte solar yelek buna imkân tanıyor. Örneğin, güneş enerjili yelek arkasındaki güneş panelleri sayesinde enerjiyi ön cebin içine yerleştirilen bir pil takımına aktarabiliyor. Buna benzer giyilebilir güneş enerjili ürünler artık pek çok formatta karşımıza çıkıyor. Ülkemizde de giyilebilir güneş enerjisi panelleri konusunda çalışmalar var. Yazarımız Necdet Doğan’ın “Van’da giyilebilir güneş enerjisi paneli üretildi” başlıklı yazısında aktardığına göre, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi’nde (YYÜ) giyilebilen paneller üretilmiş. Dünyada nano boyuttaki ilk güneş paneli olan buluşla ilgili YYÜ Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Halil İbrahim Yavuz, “Ürettiğimiz yelekteki panelin enerjisiyle telefonunuzu şarj edebilir, fenerinizi yakabilirsiniz” diyor.