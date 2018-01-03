Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar konusunun detaylarını araştıran vatandaşlar, Kim Milyoner Olmak İster'de yöneltilen soruya cevap arıyor. Peki, sunucu Murat Yıldırım'ın yönelttiği Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar sorusunun cevabı nedir?

A) 130 bin

B) 1 milyon 300 bin

C) 13 milyon

D) 130 milyon

Cevap: B

Büyüklüğüyle dikkat çeken güneş, dünyadan 1.300.000 kat iri kütlesi ile de ilgi uyandırmaktadır. Büyüklüğü ile akıllara durgunluk veren ve aslında bir yıldız olan güneşin hacmi ise dünya hacminin yaklaşık 330.000 katı kadardır..