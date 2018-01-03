Ara
MENÜ
Teknoloji Haberleri
TEKNOLOJİ
Haberler >Teknoloji>Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar?

Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar?

Hürriyet Haber
03.01.2018 - 17:14 | Son Güncelleme:

Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar sorusunun cevabını almak isteyen vatandaşlar, konuyla ilgili cevabı almak için internet üzerinden araştırmalarını sürdürdü. Peki, bilimsel açıklamalara göre Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar? İşte, detaylı bilgiler

Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar konusunun detaylarını araştıran vatandaşlar, Kim Milyoner Olmak İster'de yöneltilen soruya cevap arıyor. Peki, sunucu Murat Yıldırım'ın yönelttiği Güneşin içine yaklaşık kaç tane dünya sığar sorusunun cevabı nedir?

A) 130 bin
B) 1 milyon 300 bin
C) 13 milyon
D) 130 milyon

Cevap: B

Büyüklüğüyle dikkat çeken güneş, dünyadan 1.300.000 kat iri kütlesi ile de ilgi uyandırmaktadır. Büyüklüğü ile akıllara durgunluk veren ve aslında bir yıldız olan güneşin hacmi ise dünya hacminin yaklaşık 330.000 katı kadardır..

 

Etiketler: güneşin içine kaç tane dünya sığar , güneşin büyüklüğü , güneş dünyanın kaç katıdır
﻿

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

    Sayfa Başı
    Hürriyete Reklam Ver
    Alternate TextAlternate Text
    Türkiye'den ve Dünya’dan son dakika haberler, köşe yazıları, magazinden siyasete, spordan seyahate bütün konuların tek adresi hurriyet.com.tr; Hurriyet.com.tr haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, Kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
    • Hürriyet Emlak
    • Hürriyet Oto
    • Yenibiriş
    • Yakala.co
    • Hürriyet TV
    • Hürriyet Aile
    • Mahmure
    © Copyright 2018 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞHürriyet KurumsalBize UlaşınYatırımcı İlişkileri