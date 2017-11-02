Güneşin altın çağı

Dijital çözümler rüzgar enerjisinde bu alanda imkanlar sunarken artık güneş enerjisinde de gerekli hesaplamaları yapma şansı sunacak. Türkiye'de hibrit enerji bakımından özellikle pil gruplarının geliştirilmesine yoğunluk verilirken, rüzgar ve güneşi birlikte değerlendiren üniversitelere de rastlamak mümkün.



Güneş enerjisi temiz, sınırsız ve yaygın bir şekilde mevcut. Ayrıca giderek ucuzluyor. Ancak, çok sayıda parça içeren büyük her sistemde olduğu gibi, güvenilirlik kilit önem taşıyor. İşte burada dijital teknolojiler devreye giriyor. Uzmanlara göre, güneş enerjisini daha güvenilir kılmakta dijital yardımcı olabilir.



Örneğin, en büyük güneş enerjisi santrallerinden bazıları, genellikte insanların yaşadığı yerden uzakta, ucuz araziler üzerine kurulu. Sorun olduğu durumlarda teknisyenler oraya gitmek, neyin yanlış olduğunu öğrenmek ve yedek parçaları sipariş etmek durumunda. Genellikle, sahaya indiklerinde yeni sorunlar da keşfedebiliyorlar. Bu nedenle santral, sorunlar çözülmeden önce haftalarca üretim yapmadan kalabiliyor.



SANTRALİ ONLINE İZLEME

Peki ya işletmeciler çiftliklerini gerçek zamanlı olarak online olarak izleyebilir, sorunlar ortaya çıkmadan tespit edebilir ve gökyüzünün karanlık olduğu ve santralin elektrik üretmediği akşam saatlerinde onarım planlayabilirse? ABD’li enerji şirketi GE'nin Power Conversion işinin Genel Müdürü olan Matt Perkins, “Sanki kristal bir falcı küresine sahip olmak gibi” diyor ve şöyle konuşuyor: “Eğer işletmecilere bir güneş santralinin 1 milyon parçasının gelecekteki performansını gösterecek makine öğrenimini ve veri bilimini kullanabilirsem, elinde olası tüm sorunların listesiyle her pazartesi sabahı ilk iş olarak santralde birinin olmasını sağlayabilirim. O kişi bütün işleri 1'e kadar tamamlayabilir. Böylece Pazartesi öğlenden itibaren haftanın tamamı hatta daha uzun bir süre için gereken bakım bitmiş olur.”



GE'nin bu vizyonu fantezi veya uçuk değil. Bu sistem, Kuzey Amerika'nın en büyük bağımsız, özel yenilenebilir enerji şirketi Invenergy tarafından inşa edilen güneş enerjisi tesisinde denenecek. GE, 20 megavatlık (MW) santralde solar varlık performans yönetim yazılımını kullanacak, gerçek zamanlı performans verilerini toplayacak ve buluta gönderecek. Buluta geldiğinde ise GE'nin endüstriyel internet platformu olan Predix bu verileri işleyecek. Sonuçlar, santralin yöneticilerine tesisin işleyişine dair daha net bir anlayış kazandıracak ve projenin toplam finansal performansını en üst düzeye çıkarmak için fırsat sunacak.



70 BİN VARLIKTAN VERİ KULLANILACAK

GE, hem çiftlikteki veriler, hem de dünya çapındaki 70 bin diğer varlıktan - yani Predix'e bağlı pompalar, motorlar ve türbinlerden gelen tarihi verileri kullanarak, santralin bir dijital ikizini oluşturacak. İkiz gerçek yaşam koşullarının simülasyonlarını gerçekleştirecek ve en iyi işlem modunu seçmek ve performansını maksimize etmek ve hizmeti optimize etmek için makine öğrenme algoritmaları kullanacak.