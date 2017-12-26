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    Güneş’e yeni teori

    Hürriyet Haber
    26.12.2017 - 00:31 | Son Güncelleme:

    ChIcago Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre Güneş Sistemi ve yörüngesindeki gezegenler, Güneş’ten 50 kat büyük yıldızdan yayılan akımların uzay parçacıklarını bir balon içinde yalıtmasıyla oluştu.

    Güneş Sistemi’yle ilgili kabul gören genel teori bir süpernova patlaması.

    Etiketler: gazetehaberleri
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