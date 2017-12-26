Güneş’e yeni teori

ChIcago Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre Güneş Sistemi ve yörüngesindeki gezegenler, Güneş’ten 50 kat büyük yıldızdan yayılan akımların uzay parçacıklarını bir balon içinde yalıtmasıyla oluştu.

Güneş Sistemi’yle ilgili kabul gören genel teori bir süpernova patlaması.