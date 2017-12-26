Güneş’e yeni teori

ChIcago Üniversitesi’nden bilim insanlarına göre Güneş Sistemi ve yörüngesindeki gezegenler, Güneş’ten 50 kat büyük yıldızdan yayılan akımların uzay parçacıklarını bir balon içinde yalıtmasıyla oluştu.
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