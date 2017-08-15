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    ‘Güneşe Bakanlar’ manastırda

    Hürriyet Haber
    15 Ağustos 2017 - 15:48Son Güncelleme : 15 Ağustos 2017 - 15:49

    Belgesel film yapımcısı ve fotoğrafçı Uğur Yurdakul’un, ‘Güneşe Bakanlar’ adını verdiği fotoğraf sergisi Mardin’in Midyat ilçesindeki Mor Hobil-Mor Abrohom Manastırı’nda bugün açılıyor. İngiltere’deki New Turkish Art tarafından düzenlenen sergi, 29 Ağustos tarihine kadar açık kalacak.

    Uğur Yurdakul, 2016 yılında iki hafta Kuzey Irak’taki Duhok Kampı’nda Ezidilerle birlikte yaşayarak, onların yaşamlarını, kültürlerini ve geleneklerini görüntüledi. ‘Güneşe Bakanlar’ manastırda
    Sanatçı çalışmasının amacını, inançları yüzünden katledilen, yanlış algılanan bu insanların hikâyelerini anlatarak onlar hakkındaki önyargıları bir kenara atmak ve etnik kimliklerine objektif bir ışık tutmak olarak açıklıyor.

    Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü bitirdikten sonra belgesel film yapımcısı ve fotograf sanatçısı olarak çalışan Yurdakul’un daha önce yaptığı gümüş ve deri işçileri ile yörüklerle ilgili çalışmaları National Geographic Türkiye dergisinde yayınlanmış ve çeşitli sergilerde yer almıştı.

    Etiketler: Uğur Yurdakul , Mor Hobil-Mor Abrohom Manastırı , belgesel , Güneşe Bakanlar , Fotoğraf Sergisi
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