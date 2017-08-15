‘Güneşe Bakanlar’ manastırda

Uğur Yurdakul, 2016 yılında iki hafta Kuzey Irak’taki Duhok Kampı’nda Ezidilerle birlikte yaşayarak, onların yaşamlarını, kültürlerini ve geleneklerini görüntüledi.

Sanatçı çalışmasının amacını, inançları yüzünden katledilen, yanlış algılanan bu insanların hikâyelerini anlatarak onlar hakkındaki önyargıları bir kenara atmak ve etnik kimliklerine objektif bir ışık tutmak olarak açıklıyor.



Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Fotoğraf Bölümü’nü bitirdikten sonra belgesel film yapımcısı ve fotograf sanatçısı olarak çalışan Yurdakul’un daha önce yaptığı gümüş ve deri işçileri ile yörüklerle ilgili çalışmaları National Geographic Türkiye dergisinde yayınlanmış ve çeşitli sergilerde yer almıştı.