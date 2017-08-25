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Güneş yanıkları kabusunuz olmasın

Yaz aylarında en sık karşılaşılan sorunların başında güneş yanıkları geliyor. İşte güneş yanıklarını en aza indirmek için yapmanız gerekenler...

Hürriyet Haber
25.09.2017 - 10:45

Yazın güneşin altında fazla kaldığınızda oluşan kızarıklıklar ve yanıklar tatilinizi kabusa çevirebilir. Güneşin zararlı etkileri sonucu derinin gösterdiği bir reaksiyon olan bu duruma maruz kalmamak için önleminizi önceden alın. İşte güneş yanıklarının kabusunuz olmaması için öneriler:

1. Cilt tipinize uygun güneş kremi seçin

Tatilde güneşten korunmanın temel yollarından biri cilt tipinize uygun bir güneş koruyucu seçimi yapmaktır. Açık tenliler en az 50 faktörlü, koyu tenliler ise 30 faktörlü güneş koruma ürünleri almalı.

2. Öğle saatlerinde güneşten uzak durun

Güneşin yeryüzüne dik geldiği saatler olan sabah 11 ile öğlen 3 arası güneşlenmekten uzak durmak gerekiyor. Mümkünse bu saatler dışında güneşin tadını çıkarın.

3. Güneş kreminizi güneşe çıkmadan en az 30 dakika önce sürün

Güneş kreminizi plajda güneşlenmeye başlamadan önce sürmeniz sizi yanıklarla baş başa bırakabilir. Güneş kreminin etkisini göstermesi için güneş kreminizi güneşe çıkmadan 30 dakika kadar önce tüm vücudunuza uygulamalısınız.

4. Gölgedeyken de güneş kreminizi sürün

Şemsiye altında oturmaya karar verdiğiniz bir günde bile yansıma sonucu güneşin zararlı ışınlarına maruz kalırsınız. Bu nedenle gölgede otursanız dahi güneş kreminizi sürmeyi ihmal etmeyin.

Güneş yanıkları kabusunuz olmasın

5. Suya karşı dayanıklı güneş kremleri tercih edin

Güneş kremi seçimi yaparken ürünlerin suya karşı dayanıklı olup olmadığını inceleyin. Bunun yanında güneş kreminizi mutlaka suya girip çıktıktan sonra tekrar uygulamayı ihmal etmeyin.

6. Şapka ve gözlük gibi aksesuarlardan faydalanın

Başınızı güneşten koruyacak büyüklükte bir şapka ve kaliteli camlardan yapılmış bir gözlüğü sahile inerken mutlaka yanınıza alın.

7. Cildinizde güneş yanıkları oluştuysa serin bir duş alın

Güneş yanıklarına maruz kaldıysanız serin bir duş alarak cildinize nemlendirici sürün. Serin duş cildinizi yatıştırır, nemlendirici ise tahriş görmüş derinizi yumuşatır.

8. Tahriş olmuş bölgenizi kaşımayın

Güneş yanığı nedeniyle tahriş olmuş bölgenizi kaşımayın ve bölgeyi tahriş edici herhangi bir hareketten uzak durmaya çalışın.

Güneş yanıkları kabusunuz olmasın

9. Güneş yanığı için bol su içmeye özen gösterin

Sıvı kaybına neden olan güneş yanıkları sonrası bol bol su içerek sıvı kaybının önüne geçin.

10. Kabarcıklanma ve üşüme gibi durumlarda doktora başvurun

Cilt yanığınız ciddi bir hal almaya başladıysa bir doktora görünmenizde yarar var. Özellikle deride kabarcıklar oluşması ve üşüme gibi durumlarda vakit kaybetmeden bir doktora görünün.

Yayınlanma Tarihi : 25.08.2017 - 10:40
Etiketler: güneş yanıkları , güneş yanıklarını azalatma , güneş yanıklarına yapılması gerekenler
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