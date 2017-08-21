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    Güneş tutulması saat kaçta canlı olarak izlenebilecek? İşte güneş tutulmasını izlemek isteyenler için NASA canlı yayını

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 17:44Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 18:29

    Güneş tutulmasının saat kaçta canlı olarak izlenebileceğini merak eden vatandaşlar konuyla ilgili araştırmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Amerika kıtasında gerçekleşecek olan güneş tutulması orada yaşayan vatandaşlar tarafından çıplak gözler takip edilebilecek. Doğa olaylarına ilgi duyan Türk vatandaşları ise NASA'nın canlı olarak yayınladığı bu doğal olayını Türkiye'den nasıl izleyeceklerini merak ediyorlar. Peki, güneş tutulması saat kaçta başlayacak? Türkiye'den güneş tutulması nasıl izlenecek? İşte detaylar.

    Güneş tutulması saat kaçta sorusu binlerce vatandaş tarafından en çok merak edilen ve araştırılan konular arasında yer aldı. Doğaüstü olaylara ilgi duyan vatandaşların ilgisini çeken güneş tutulması Amerika Birleşik Devletleri'nde seyredilecek. Amerika kıtasında gerçekleşecek olan güneş tutulmasını izlemek isteyen vatandaşlar ise NASA'nın resmi internet sitesi üzerinden canlı bir şekilde tutulma olayını izleyebilecek. Peki, güneş tutulması saat kaçta?

    GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Amerika Birleşik Devletleri (ABD)'nde görüntülenecek olan tam Güneş tutulması, milyonlarca kişi tarafından büyük merakla bekleniyor. Ay'ın Güneş'i ve atmosferi kaplayacağı an tutulma gerçekleşecek ve Kuzey Amerika'da tam Güneş tutulması olarak gözlemlenecek.

    Meydana gelecek olan Güneş tutulması; Salem, Oregon'dan Charleston Güney Carolina arasından tam olarak izlenebilecek. Güneş tutulması, bu güzergahın dışında kalan yerlerden ise parçalı şeklinde gözlemlenecek.

    Tam tutulma evresi 2 dakika 45 saniye sürecek olan Güneş tutulması, yaklaşık 90 dakika sürecek. 90 dakika boyunca Ay, Güneş'in önüne geçecek ve yalnızca ABD kıtasından çıplak gözle görülebilecek. Merakla beklenen Güneş tutulması, Türkiye saatiyle akşam 19.00'da izlenebilecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI NASIL İZLENİR?

    En net olarak Kuzey Amerika’dan izlenecek olan güneş tutulması’nı NASA kendi internet sitesi üzerinden canlı yayınlarla tüm dünyaya aktaracak. NASA’nın güneş tutulmasına özel yayınını aşağıdaki link üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

    GÜNEŞ TUTULMASI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

    GÜNEŞ TUTULMASI KAÇ TÜR GERÇEKLEŞİR?

    Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

    Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

    Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

    Parçalı Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

    HAVA NEREDEYSE TAMAMEN KARARACAK

    Redlands Üniversitesi'nde görevli Fizik ve Astronomi Profesörü Tyler Nordgren, The Guardian'a yaptığı açıklamada, "Tüm hayatımı bir astronom olarak gökyüzünü inceleyerek geçirdim. Samanyolu galaksisine, yıldızlara, meteor yağmurlarına baktım. Ama bu; kendi gözlerimle görebileceğim en harika şey," sözleriyle güneş tutulmasını yorumladı.

    Tutulma sırasında hava gündüz vakti neredeyse tamamen kararacak.

    SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

    Tutulma TarihiNereden Görülecek?Tutulma Türü
    21 Ağustos 2017Amerika KıtasıTam
    15 Şubat 2018Kuzey AmerikaParçalı
    13 Temmuz 2018Güney AvustralyaParçalı
    11 Ağustos 2018Kuzey AvrupaParçalı
    6 Ocak 2019Doğu AsyaParçalı
    2 Temmuz 2019Kuzey AmerikaTam
    26 Aralık 2019Kuzey AsyaHalkalı
    21 Haziran 2020Kuzey AsyaHalkalı
    14 Aralık 2020Kuzey AmerikaTam
    30 Nisan 2060                Kuzey Afrika, Türkiye, Orta AsyaTam                          
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