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    Güneş tutulması ne zaman? Parçalı Güneş tutulması ne demek?

    Hürriyet Haber
    14.02.2018 - 15:14 | Son Güncelleme:

    2018’in ilk Güneş tutulması için geri sayım başladı. Dünyanın her yerinden astronomi meraklılarının beklediği parçalı Güneş tutulması, Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek. Peki Güneş tutulması ne zaman? Parçalı Güneş tutulması ne demek?

    Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Ulusal Gözlemevi, 2018 Ay ve Güneş tutulması tarihlerini açıkladı. 2018 Gök Olayları Yıllığı'na göre bu yılın ilk Güneş tutulması şubat ayında gerçekleşecek.  Bu yıl 3 Güneş ve 2 Ay tutulması görülebilecek. Bu yılki ilk tutulma 31 Ocak 2018 günü 'Tam Ay tutulması' olarak gerçekleşti. İkinci tutulma ise, 15 Şubat'taki parçalı Güneş tutulması olacak. Tutulma sadece Antartika'nın, Atlantik Okyanusunun ve Güney Amerika'nın güney bölgelerinde görülebilecek. Antarktika'nın büyük kısmından ve Güney Amerika'nın güneyinden gözlenebilecek bu tutulma genel zamana göre 18.55'de başlayıp 22.47'de bitecek. Türkiye'den görülemeyecek bu tutulmada ay, güneşin yüzde 60'ını örtecek.

    GÜNEŞ TUTULMASI AŞAMALARI

    Tutulma, Avustralya'nın güneyinde ve Antarctica'nın batısındaki Pasifik Okyanusunda başlayacak. Tutulma daha sonra doğuya, Güney Kutbu'nun altına, Güney Amerika'nın güney ucuna doğru yolculuğuna çıkacak.Gözlem, Arjantin ya da Uruguay'ın üzerinde bir yerde biten tutulumla sona erecek.

    TUTULMA TÜRLERİ

    Tam, halkalı ve parçalı olmak üzere üç tip Güneş tutulması vardır. Bir Güneş tutulmasının tam veya halkalı oluşu Ay'ın Dünya'ya uzaklığı ile belirlenirken, parçalı oluşu Ay, gözlem yeri ve Güneş arasındaki açıyla, bir başka deyişle, her üçünün tam olarak aynı doğrultuda bulunmamasıyla ilgilidir. Bilindiği gibi Ay, Dünya çevresinde basıklığı az da olsa elips şeklindeki bir yörüngede dolanır. Bundan dolayı Dünya'ya olan uzaklığı her an değişmektedir. Eğer tutulma anında Ay Dünya'ya yeteri kadar yakınsa, görünen çapı Güneş'in görünen çapından büyük olur, Güneş diskinin tamamı örtülür ve Tam Tutulma meydana gelir. Aksi takdirde Güneş diskinin tamamı örtülmez, diskin sadece iç kısmı örtülür ve bir Halkalı Tutulma oluşur. Bazan da Ay ve Güneş'in konumları öyledir ki, Ay, Güneş diskinin ancak bir kısmını örter. Bu durumda da Parçalı Tutulma meydana gelir. Tam ve halkalı tutulmaların maksimum örtülme evresinden önceki ve sonraki dönemlerinde de doğal olarak parçalı tutulma evresi bulunur.

     

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