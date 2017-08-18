Güneş tutulması ne zaman olacak?

Bilim insanlarının ‘tarihin en büyüğü’ olarak sıfatlandırdığı güneş tutulması sırasında, Ay, yaklaşık 90 dakika boyunca Güneş’in önünde kalacak. Peki Güneş Tutulması ne zaman?

21 Ağustos’ta tam güneş tutulması yaşanacak. Güneş tutulması esnasında Ay, Güneş’in önünde kalacak. Sadece ABD’den izlenebilecek tam tutulma, DKIST teleskopu ile de ölçümlenecek.

Bilim insanları yaptıkları araştırma sonucunda, Güneş’in yarıçapının daha önce hesaplandığından çok daha büyük olduğuna dair bir araştırma ortaya koydu.

Bilimsel çalışmanın sonuçları 21 Ağustos’ta ABD’den izlenebilecek “tam Güneş tutulması” esnasında ispatlanacak. Buna göre neredeyse tam 200 yıldır eksik hesaplanan Güneş’in yüzölçümü ilk defa gerçek değerlerine yakın olarak ölçülecek.

Alman astronom Arthur Auwers, 1891 yılında tarihta Güneş’in boyutunu ilk kez tahmin eden kişi olarak tarihe geçti. Auwers, Yıldız’ın fotosferindeki çıplak gözle görülebilen dalgalanmaları baz alarak Güneş’in yarıçapını 696 bin kilometre olarak hesaplamıştı.

Alman astronomun modellemesi 2015 yılana kadar kullanıldı. Bu tarihte Uluslararası Astronomi Birliği, Güneş’i izleyen uyduları baz alarak, Yıldız’ın yarıçapını 695 bin 700 kilometre olarak yeniden hesapladı.

Google Maps için, Güneş ve Ay tutulmalarını detaylı olarak modelleyen araştırmacı Xavier Jubier, gözlemlerinin Güneş’in daha önce düşünülenden büyük olduğunu ortaya koyduğunu söyledi. NASA’dan araştırmacı Ernie Wright da yaptığı araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak Jubier ile aynı fikirde olduğunu açıkladı.

GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulması, gezegenimizin uydusu Ay'ın yörünge hareketi sırasında Dünya ile Güneş arasına girmesi sonucu Ay'ın Güneş'i kısmen veya tamamen gölgelemesi olayına verilen addır.