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    Güneş tutulması ne zaman? 2018 Güneş tutulmaları

    Hürriyet Haber
    23.01.2018 - 16:21 | Son Güncelleme:

    Güneş tutulması gibi doğa olaylarını merakla bekleyen tutkunlar için geri sayım başladı. Kuzey Amerika'dan gözlemlenebilecek olan parçalı güneş tutulması, astronomiyle ilgilenen vatandaşlar tarafından yakından takip edilecek. Peki, güneş tutulması ne zaman izlenebilecek? İşte, merakla araştırılan tutulması tarihleri ve detaylı bilgiler

    Güneş tutulması, şubat ayında astronomiyi yakından takip eden kişiler tarafından merakla incelenecek. Bu kez parçalı olarak meydana gelecek olan güneş tutulması, Kuzey Amerika bölgesinden gözlemlenebilecek. İşte, merakla araştırılan güneş tutulması ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bazı detaylar

    2018 GÜNEŞ TUTULMASI NE ZAMAN?

    2018 yılında ilk Güneş tutulması, 15 Şubat 2018 tarihinde parçalı bir şekilde gerçekleşecek. Astronomiyle ilgilenenlerin beklediği ikinci güneş tutulması ise 13 Temmuz 2018 tarihinde yine parçalı şeklinde oluşacak ancak bu iki güneş tutulması (sırasıyla) Kuzey Amerika ve Güney Avustralya'dan görüntülenebilecek.

    PARÇALI GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

    Ay'ın Güneş'i kısmen örtmesi sonucunda oluşur. Her tam ve halkalı tutulma, parçalı tutulma olarak başlar ve tam kavuşumdan sonra yine parçalı tutulma halinde devam eder ve biter. Tam tutulma sırasında, tutulmanın tam olarak gözlenebildiği Dünya yüzeyindeki dar koridorun dışındaki geniş alanlarda, tutulma parçalı tutulma olarak görülür.

    DİĞER GÜNEŞ TUTULMALARININ ÖZELLİKLERİ

    Tam Güneş Tutulması: Ay'ın Güneş'i Dünya'dan disk halinde görünen ışıkyuvarını tümüyle örtmesi ile oluşur. Güneş'in çok parlak olan ışıkyuvarı Ay'ın karanlık gölgesi ile örtülür ve Güneş'in ışıkyuvarından çok daha soluk olan Güneş tacı çıplak gözle görülebilir hale gelir. Tutulmaya ancak tam tutulma zamanında güvenli olarak çıplak gözle bakılabilir. Bu sırada hava, parlak yıldızlar ve gezegenler gözle görülebilecek kadar kararır. Tam tutulma, Dünya yüzeyindeki dar bir koridorda gözlenebilir.

    Halkalı Güneş Tutulması: Ay'ın, Güneş'in önünden tam kavuşumlu geçişinde Güneş'i tam örtmediği zaman gözlemlenir. Ay'ın çapı, Güneş'in ışıkyuvarının çapının yaklaşık 400'de biridir. Ancak Ay'ın Dünya'ya uzaklığı, Güneş'in uzaklığının yine yaklaşık 400'de biridir. Bu yüzden Ay'ın Dünya'dan görünür büyüklüğü Güneş ile yaklaşık olarak aynıdır. Ancak gerek Dünya'nın Güneş çevresindeki, gerekse Ay'ın Dünya çevresindeki yörüngeleri tam daire olmadığından, Ay her tam kavuşumlu geçişte Güneş'i tam olarak örtmez. Bu durumda, Güneş diskinin Ay tarafından örtülmeyen kısmı, Dünya'dan halka şeklinde gözlemlenir.

    Hibrit Güneş Tutulması: Tutulmanın Dünya yüzeyinin bazı bölgelerinde tam, bazı bölgelerinde halkalı olarak gözlenmesi demektir. Hibrit tutulmalar ender olarak görülür.

    SONRAKİ GÜNEŞ TUTULMALARI VE TARİHLERİ

    Tutulma TarihiNereden Görülecek?Tutulma Türü
    15 Şubat 2018Kuzey AmerikaParçalı
    13 Temmuz 2018Güney AvustralyaParçalı
    11 Ağustos 2018Kuzey AvrupaParçalı
    6 Ocak 2019Doğu AsyaParçalı
    2 Temmuz 2019Kuzey AmerikaTam
    26 Aralık 2019Kuzey AsyaHalkalı
    21 Haziran 2020Kuzey AsyaHalkalı
    14 Aralık 2020Kuzey AmerikaTam
    30 Nisan 2060                Kuzey Afrika, Türkiye, Orta AsyaTam                          

     

    Etiketler: güneş tutulması 2018 , son dakika
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