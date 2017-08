Güneş tutulması ABD'de gerçekleşti

ABD'de milyonlarca kişi 38 yıl sonra yeniden gerçekleşen tam Güneş tutulmasını izlemeye başladı.

#Eclipse2017 happens Monday -- Aug. 21, 2017! Learn how to safely view, plus where and when to look at https://t.co/K29zBFAvh4 pic.twitter.com/RB4JK6NxWc