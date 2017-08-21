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    Güneş tutulması ABD'de gerçekleşti

    Hürriyet Haber
    21 Ağustos 2017 - 19:37Son Güncelleme : 21 Ağustos 2017 - 21:24

    Milyonlarca kişinin merakla beklediği tam Güneş tutulması ABD'de gözlemlenmeye başladı. Tam Güneş tutulması sadece Kuzey Amerika'da gözlemlenebiliyor. Türkiye'den de gözlenebilecek tam güneş tutulması ise 20 Nisan 2060'da gerçekleşecek.

    ABD'de milyonlarca kişi 38 yıl sonra yeniden gerçekleşen tam Güneş tutulmasını izlemeye başladı.

    ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tam Güneş tutulmasının sadece ABD'de izlenebileceğini, ayrıca tutulmanın en net şekilde Idaho, Nebraska, Oregon, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina, Wyoming eyaletlerinden izlenebileceğini bildirdi.

    Güneş tutulması ABD'de saat 19.00'dan itibaren net bir şekilde izleniyor.

    Güneş tutulması ABDde gerçekleşti

    NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı.

    Etiketler: Güneş tutulması , abd , güneş , eclipse
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