Güneş tutulması ABD'de gerçekleşti

ABD'de milyonlarca kişi 38 yıl sonra yeniden gerçekleşen tam Güneş tutulmasını izlemeye başladı.

#Eclipse2017 happens Monday -- Aug. 21, 2017! Learn how to safely view, plus where and when to look at https://t.co/K29zBFAvh4 pic.twitter.com/RB4JK6NxWc — NASA (@NASA) 19 Ağustos 2017

ABD Uzay ve Havacılık Dairesi (NASA) tam Güneş tutulmasının sadece ABD'de izlenebileceğini, ayrıca tutulmanın en net şekilde Idaho, Nebraska, Oregon, Missouri, Illinois, Tennessee, North Carolina, Wyoming eyaletlerinden izlenebileceğini bildirdi.

Güneş tutulması ABD'de saat 19.00'dan itibaren net bir şekilde izleniyor.

NASA tarafından yapılan açıklamada, ABD’de 21 Ağustos tarihinde güneş tutulmasının net olarak izlenebileceği eyalet ve şehirlerin ismi açıklandı.