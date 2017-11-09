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Güneş paneli fiyatlarında büyük düşüş olacak

AA
09.11.2017 - 15:46 | Son Güncelleme:

Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü (GÜNDER) Yönetim Kurulu Başkanı Kutay Kaleli, gelecek yıl dünyada güneş paneli fiyatlarında ciddi düşüş görüleceğini ve bu durumun çatı üstü güneş santrali pazarını hareketlendireceğini belirterek, "Yatırımcılara önerimiz, yatırım yapmaktan korkmayın. Depolama ve güneşin ivmesiyle birlikte Türkiye'de çok ciddi bir değişim olacak." dedi.

Kaleli, 10. Uluslararası Enerji Kongresi ve Fuarı'nda (EIF) güneş enerjisi platformu Solarbaba tarafından düzenlenen "Güneş Enerjili Çatılar Çalıştayı" oturumunda değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de şu anda çatılarda yaklaşık 100 megavat kapasiteye ulaşıldığını dile getiren Kaleli, hane halkının kendi evine bir çatı üstü güneş santrali kurulumu yaptığı andan itibaren vergi mükellefi pozisyonuna düştüğünü ve bunu önlemek için de Maliye ve Ekonomi Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi.

Kaleli, çatı üstü güneş santrali pazarının gelişmesi için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini vurgulayarak, "Küçük bir çatı projesini yapabilmek için bile bugün 10 bin ila 15 bin lira civarında para harcanıyor. Bunun harcanmaması lazım. Çünkü bunlar zaten katma değer olarak gelecek." diye konuştu.

FİYATLAR DÜŞECEK

Dünyada 2018'de güneş paneli fiyatlarında ciddi düşüş görüleceğini aktaran Kaleli, "Yatırımcılara önerimiz, yatırım yapmaktan korkmayın. Depolamayla beraber güneşin ivmesiyle birlikte, Türkiye'de çok ciddi bir değişim olacak. Bakanlık hedefleri, 2030'a kadar 10 gigavatı kurmak. Eğer bize kapasite verilirse, çok rahatlıkla 3-4 sene içisinde 10 gigavatları görebiliriz. 2030'larda da 20 gigavatlara gidebiliriz." değerlendirmesinde bulundu.

Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstrisi Derneği (GENSED) Başkanı Şener Oktik de dünyada güneş enerjisinde bir yılda eklenen kurulu gücün 76-77 gigavatı bulduğunu ve bu miktarın 22 gigavatını çatı üstü güneş kurulumlarının oluşturduğunu söyledi.

Dünya genelinde 2020'lerde güneşte toplam kurulu gücün 160 gigavat seviyelerine ulaşacağını belirten Oktik, çatı üstü kurulumlarının da 80 gigavata yükseleceğini ifade etti.

Etiketler: Uluslararası Güneş Enerjisi Topluluğu Türkiye Bölümü , Kutay Kaleli
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