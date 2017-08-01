Güneş lekeleri tedavisinde yeni dönem

Güneşin zararlı etkilerinden kurtulmanın yöntemleri hakkında açıklamalarda bulnan Estetik ve Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Cahit Vural, güneşlenirken lekelerden kurtulunabileceğini ifade etti. Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafınca onaylanan BBL yönteminin en popüler uygulamalardan biri olduğunu aktardı.

Cildi içerden onarırken yüzde kollajen aktivasyonunu arttıran bu yeni yöntemin cilt altında DNA’ları içeriden onardığını ifade eden Dr. Cahit Vural şunları söyledi:

"Özellikle güneşlenip lekelenmek istemeyen hastalarımızdan güneş koruyucularına alternatif olacak ve daha etkili çözümler üreten geliştiriliyor. Son yıllarda gelişen tıbbi teknolojiler sayesinde hem hastalar hem de biz uzmanlar daha etkili sonuçlar elde edebiliyoruz. Bu yöntemlerden biri olan BBL sayesinde ile 4 seans yüz, boyun, dekolte, el, kollar, sırt ve karın bölgesine yapılabilen işlem ile kişiler, daha kolay ve leke olmaktan korkmadan güneşlenebilliyor"

"Her durumda koruyucu kullanmak şart"

Güneş lekeleri oluşumunu önceden uygulanan bu tür tedavilerden sonra korucu kullanımaya devam edilmesi gerektiğinin önemi vurgulayan Vural, ağrısız ve acısız uygulanan yöntemi sonrasında koruyucu sürmek şartıyla kişilerin gönül rahatlığıyla güneşe çıkabileceklerini söyledi. Dr. Vural, BBL sayesinde yüz ovalinin geri kazanılması, yüzdeki yağ hacminin tekrardan yerine doldurulması, akneleri tedavi etmesi ve cilt sıkılaştırmada yardımcı olduğunu hatırlattı.