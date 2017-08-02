Güneş kreminiz size ne kadar uygun?

Güneşin zararlı etkilerinden cildinizi korumak için yaz aylarında güneş kremi kullanmak şart. Piyasada pek çok markanın değişik türde güneş kremi bulunuyor. Güneş kremi seçerken bilinçli tercih yapmak ve gelişigüzel krem almamak ise son derece önemli. Cilt tonunuza uygun güneş kremini seçerek güneşin cildinize verdiği zararları en aza indirmek mümkün.

İşte güneş kremi seçerken dikkat etmeniz gerekenler:

1- Güneş kremi kullanımını sadece plajla sınırlamamak gerekiyor. Güneşin olduğu her yerde güneş kremi sürerek yaz aylarında cildinizi güneşten korumalısınız.

2- Cilt hassasiyetiniz yüksekse veya beyaz tenli iseniz güneş koruma faktörü yüksek olan kremleri tercih etmelisiniz. SPF 40-50 aralığında başlayıp yavaş yavaş kreminizi SPF 30 koruma faktörüne kadar indirebilirsiniz.

3- Esmer tenliyseniz SPF 15 ideal bir koruma faktörü olabilir. Güneşte yandıktan sonra koruma faktör oranını kademeli olarak azaltabilirsiniz.

4- Kumral tenliyseniz SPF 30 koruma faktörlü güneş kremleriyle güneşe çıkabilir, daha sonra faktör sayısını düşürebilirsiniz.

5- Kuru bir cilde sahipseniz krem şeklinde olan güneş koruyucuları, yağlı ve karma bir cilde sahipseniz losyon şeklinde olanları kullanabilirsiniz.

6- Plajda sık sık denize giren biriyseniz güneş kreminizi suya ve tere dayanıklı olan türlerden seçin. Bunun yanında spor yapıyorsanız da bu türde koruyucular işinize yarayacaktır.

7- Vücudunuzun yanında kremi yüzünüze de uygulamak isterseniz hem vücut hem de yüz için uygun olan güneş kremlerini tercih edebilirsiniz.

8- Güneş kreminizin yanında dudaklarınızın da güneşten korunması için dudak nemlendirici ürünlerden kullanabilirsiniz.

9- Cilt bölgeniz çok hassassa cildinize daha yüksek koruma faktörlü kremler kullanarak güneş kaynaklı olası izleri ve yanıkları önleyebilirsiniz.

10- Güneş kreminizi suya dayanıklı olsa bile 2 saatte bir kreminizi yenileyerek cildinizi güneşin zararlı etkilerinden tam olarak koruyabilirsiniz.

11- Cildiniz alerjikse seçtiğiniz güneş kreminin alerji testlerinden geçmiş olmasına ve koku içermemesine dikkat etmelisiniz.

12- Güneş kremlerini güneşe çıkmadan en az yarım saat önce sürerek kremin cildiniz tarafından emilmesini ve tam koruma göstermesini sağlayabilirsiniz.

13- Ultraviyole ışınlarını engelleyici güneş kremleri kullanmak cildinizin güneşin zararlı ışınlarına karşı savunmasız kalmasını önler.