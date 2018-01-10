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Zararlı güneş ışınlarını size söylüyor!

Hürriyet Haber
10.01.2018 - 16:51 | Son Güncelleme:

İnsanların fazla güneş ışınına maruz kalması, negatif sonuçlar doğurabiliyor. Peki insanlar ne kadar güneş ışınına maruz kalıyor? Bu sorunun cevabı ise her yıl düzenlenen CES 2018'de tanıtılan UV Sense ile anlaşılacak.

Her yıl düzenlenen CES 2018 devam ederken firmalar da ürünlerini tanıtmaya devam ediyor. CES 2018'de L'Oréal tarafından tanıtılan ve güneş ışının ne kadar yansıdığını ölçen UV Sense, kullanıcılarına,güneş ışınlarına ne kadar maruz kaldıklarını gösteriyor. Çok küçük bir tasarıma sahip UV Sense, dünyanın ilk pilsiz elektronik UV sensörü unvanını taşıyor. Akıllı telefonlarla NFC ile bağlantı kuran bu sensör, 2 mm'den daha küçük bir gövdeye sahip ve 9 mm genişliğinde. 

Zararlı güneş ışınlarını size söylüyor

2 hafta boyunca kullanıcıların telefonlarına veri aktarımı yapabilen UV Sense'in kullanım ömrünü artırmak içinse şirket, kutusuna sensörü tutacak ek yapıştırıcıları koymayı ihmal etmemiş. Hem Android hem de iOS işletim sistemlerinde kullanılabilen sensör, kullanıcılarına bir gölgeye geçmeleri ve güneş kremi kullanımıyla alakalı uyarılar da gönderiyor.

Zararlı güneş ışınlarını size söylüyor

UV Sense'in tanıtılmasına ek olarak L'Oréal, UV Patch'i de tanıttı. Yara bandına benzer tasarıma sahip bu bant ise fazla güneş ışınına maruz kaldığında renk değiştirerek kullanıcılara güneşten kaçmaları gerektiği sinyalini veriyor. Son olarak L'Oréal'in yeni ürünlerinin ABD'de 2018'in sonlarına doğru tanıtılacağı, küresel anlamda ise 2019 yılında tanıtılması bekleniyor. 

Etiketler: Güneş Işını
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