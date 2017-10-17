Güneş ışığını cebinize sokacak

Tespack’in kurucusu girişimci Mario Aguilera, şirketi kurarken şu sorudan yola çıkmış: Bugün akıllı telefonlarınızdan yaklaşık 2 milyon uygulamaya erişebiliyorsunuz, fakat şarjınız bittiğinde bunun ne önemi var? Her şeyin artık mobil hale geldiğini, bilgisayarların, telefonların mobil hale geldiğini, buna bağlı olarak mantıklı olanın enerjinin de mobil hale gelmesi olduğunu söyleyen Aguilera, Tespack’i kurmuş. Tespack, çıkartılabilir güneş panelleri ve batarya paketleri bulunan sırt çantaları da dâhil olmak üzere enerjiyi üretmek ve depolamak için hızlı şarj eden bir dizi mobil ürün geliştirmiş. Ürünlerinin hedef pazarı ise navigasyon ve acil durumlar için akıllı telefonlara ihtiyaç duyan yürüyüşçüler ve dağcıların yanı sıra, uzak yerlerde veya aşırı hava koşullarında çalışan askeri ve yardım görevlileri…



TELEFONU 13 KEZ ŞARJ EDİYOR

GE Enerji Köyü’ndeki diğer startup’lar gibi Tespack de köydeki enerji uzmanlarından destek alarak, ürün geliştirmeye devam ediyor. Ve enerji köyünün bir üyesi olduğu için, gelecekte çıkaracağı ürünler bir gün GE’nin müşterilerine sunulabilir. Tespack’in birçok ürünü son tüketiciye yönelik ve 100 Euro’nun altında fiyatlarla satışa sunuluyor. Bu ürünler içinde bir uçak camı ebadında güneş paneli de bulunuyor. Panel, bir dizüstü bilgisayarı iki kere, bir tableti beş kere, bir telefonu ise 13 kere şarj etmek için yeterli enerjiyi depolayan taşınabilir bir pile bağlanıyor.



LİTYUM TALEBİ UÇUYOR

Güneş enerjisi ile çalışan piller artık fazla şaşırtıcı değil. Ancak Aguilera, hafifliği, tasarımı ve dayanıklılığı verimlilikle birleştiren güneş panellerinin piyasada benzersiz olduğunu söylüyor. Pil teknolojisindeki gelişmelere paralel, bu alanda kullanılan nadir metallere ilginin yükselerek artması bekleniyor. Analistlerin beklentilerine göre, lityum talebi 2025 yılında 535 bin tona çıkacak. Bu talebin yüzde 70’i de batarya üreticilerinden gelecek. Morgan Stanley analistleri, küresel otomobil satışlarının, 2050 yılına kadar yüzde 50 oranında artarak yıllık 130 milyon üniteye çıkmasını bekliyor. Ve tahminlere göre, elektrikli araçlar bu toplamın en az %47'sini oluşturacak. Grafit ve lityum karbonat gibi diğer önemli pil bileşenleri için talep de arzı aşıyor. Mevcut lityum sıkıntısı nedeniyle fiyatlar 2015'ten beri iki kat arttı Pil talebinin yüzde 40'ını oluşturduğu global lityum talebi, 2015 yılında 184 bin tondu. Deutsche Bank'daki analistler, talebin 2025 yılına kadar 534 bin tona yükselebileceğini öngörüyor. Bu talebin yüzde 70’ini ise pil üreticilerinin oluşturması bekleniyor.