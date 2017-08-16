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Güneş enerjisinde yeni rekor

Hürriyet Haber
16 Ağustos 2017 - 07:31Son Güncelleme : 16 Ağustos 2017 - 07:31

Çin'de bir gölete kurulan 40 megavatlık panel, dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali oldu.

Yenilenebilir enerjinin yaygınlığı giderek artarken Çin'de bir gölete kurulan 40 megavatlık panel dünyanın en büyük yüzer güneş enerjisi santrali oldu.

Sungrow Power Supply Co Ltd adlı firmanın 120 bin fotovoltatik panelle kurduğu yüzer santral 86 hektarlık alanı kaplıyor.

Suyun yükselme ve alçalmasından etkilenmemesi için karadan yaklaşık 300 metre uzağa kurulan santralin ayrıca su yüzeyindeki düzeninin bozulmaması noktasında da göl yatağına binden fazla direkle sabitlendiği belirtiliyor.

Şirketin Genel Müdür Yardımcısı Şiao Fuçin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, santralin 25 yıl elektrik üreteceğini ve sıcaklık, tuzluluk ve neme karşı dayanıklı şekilde tasarlandığını bildirdi.

Yıllık 15 bin haneye yetecek miktarda elektrik üretecek santralin kontrolünü insansız hava araçlarıyla sağladıklarını ifade eden Şiao, bu projeyle tarıma elverişli arazilerin de verimsiz kullanımının önüne geçildiğini dile getirdi.

PANDA SANTRAL

Çin’in kuzeyindeki Şanşi eyaletinin Datong kentinde gökyüzünden panda şeklinde görünen bir güneş santrali inşa edilmişti. Bir öğrenci tarafından tasarlandığı belirtilen güneş santrali dün elektrik üretmeye başladı.

Ayrıca, gelecek 5 yılda Kuşak ve Yol İnisiyatifi'ne katılan ülkelere yine panda şeklinde yüz civarında güneş santrali kurulması planlanıyor.

Çin’de sadece bu yılın ilk yarısında kurulan güneş enerjisi santrallerinin kapasitesi 24,4 gigavata ulaşıyor.

Etiketler: güneş enerjisi , ge , güneş enerjisi santrali
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