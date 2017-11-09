Güneş çatıda parlayacak

Bireysel elektrik üretimi yani Türkiye’nin çatı üstü GES pazarına dair merak edilen başlıkların masaya yatırıldığı çalıştayda, Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden çatısına güneş enerjisi sistemi kurarak bireysel elektrik üretmek isteyen bin 400’ü aşkın kişi ve kurum bir araya geldi.



Hürriyet Gazetesi olarak moderatörlüğünü üstlendiğimiz oturumda, pazarın regülasyon, amortisman süreleri, dağıtım ve depolama ile ilgili merak edilenlerini GÜYAD Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Erden, Ege Hukuk ortağı Özlem Ege, RKT Enerji CEO’su Utku Korkmaz ve Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit ile ele aldık.



Zorlu Solar Direktörü Evren Evcit, “Bugün Türkiye solar termal alanında dünyanın en büyük üçüncü pazarı. Bunu sağlayan Türk halkının dinamizmi” dedi.