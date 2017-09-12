Güne sakin başlayan dolar 3.43'ü gördü

Bankacılar küresel piyasalarda dolardaki sert değer kayıpları ve ABD faizlerindeki sert düşüşlerin ardından bir miktar toparlanma yaşandığını, bunun da kurda yeniden 3.40'ların üzerine çıkılmasına neden olduğunu belirttiler.

BIST-30 endeksinin en yakın vadeli kontratları XU030c1 yüzde 0.11 yükselişle hareket ederken, BIST-100 endeksinde pozitif açılışa işaret ediyor. Ancak Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın bankalara ilişkin açıklamaları bugün banka hisselerini bir miktar baskı yaratabilir.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, krediye erişimin önünü açmak için bankaları sıkıştıracaklarını belirterek, "Devlet bankaları başta olmak üzere bankaların üzerine gideceğiz. Onları sıkıştıracağız. Devlet olarak yatırımcının krediye rahat erişebilmesinin önünü açacağız" dedi. (Full Story)

Oyak Yatırım'dan yapılan değerlendirmede, söz konusu açıklamanın banka hisselerini bugün baskılayabileceği belirtilirken; İş Yatırım'ın değerlendirmesinde, "ABD hisse senetleri ve Asya borsalarındaki yükselişe paralel Borsa İstanbul'un hafif yükselişle açılmasını 110,000 seviyesindeki direncini kırmayı denemesini bekliyoruz. Dün açıklanan ikinci çeyrek milli gelir rakamları ile Çin ve Hindistan ve Malezya'dan sonra en hızlı büyüyen dördüncü gelişmekte olan ülke olan Türkiye’ye para girişinin devam etmesini bekliyoruz" denildi.

Yoğun veri gündeminin ardından bugün iç ve dış piyasalarda veri gündeminin hafiflediğine de dikkat çeken bankacılar bugün Hazine'nin düzenleyeceği iki ihalenin yakından izleneceğini belirttiler.

Hazine bugün 5 yıl vadeli sabit kuponlu ve 10 yıl vadeli TÜFE'ye endeksli tahvillerin yeniden ihracını gerçekleştirerek Eylül ayı borçlanma programına başlayacak.

Hazine Eylül ayında toplam 7.5 milyar TL'lik iç borç servisine karşılık 9.6 milyar TL'si piyasadan toplam 11.3 milyar TL'lik iç borçlanma öngörüyor.

Hazine'nin iç borç çevrim oranının yükselmesinin ardından ihalelere gelecek talep yakından izleniyor. Hazine'nin Eylül ayı toplam iç borç çevrim oranı öngörüsü yaklaşık yüzde 151, piyasadan iç borç çevrim oranı öngörüsü ise yüzde 169 seviyesinde bulunuyor.

DNG Danışmanlık'tan Fatih Keresteci, "Özellikle de K.Kore riskinin artması ve ABD'de kasırga tehdidinin büyümesi ile Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.02 ile son 10 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Dün risklerin hafiflemesi ile bu fiyatlamalarda da bir miktar düzeltme oldu. Amerikan 10 yıllık tahvil faizi yüzde 2.13'e çıktı" dedi ve ekledi:

"Bu düzeltme hareketi döviz piyasasında da karşılık buldu. Dolardaki bu toparlanmanın etkisini dolar/TL kurunda dahi gözlemledik. Gün içerisinde 3.39 ile bu yılın en düşük seviyesini gören kur sonrasında ABD Doları'nın soluklanması ile günü 3.41 civarından tamamladı. Bu harekette bir miktar da olsa Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gedikli'nin Merkez Bankası'nı kurdaki düşüşe müdahil olması açıklaması da etkili oldu."

GEDİKLİ: İHRACATI ZORA SOKAR

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı Bülent Gedikli dün "Kurların daha aşağı gitmesi riskli, çünkü ihracatı zora sokar; şirketlerin kârlılığı düşer. Bu da istihdam sorununu doğurur. Merkez Bankası elindeki araçları kullanarak kurlara müdahil olmalıdır" demişti.

Dolar/TL'deki sınırlı yükselişe karşın bankacılar TL'nin sunduğu getirinin kuru gelişmekte olan ülkeler arasında avantajını koruduğuna da dikkat çekiyorlar.

Bankacılar, diğer gelişmekte olan ülke merkez bankalarının faiz indirim eğilimi karşısında TCMB'nin henüz bir adım atmamasının TL'nin değerlenmesinde ve pozitif ayrışmasında belirleyici olduğuna dikkat çekiyorlar.

TCMB'nin uyguladığı likidite politikalarının bileşiminde ortaya çıkan son faizi gösteren ve bu yılın başlarında yüzde 8.30'lu seviyelerde olan ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti CBTWACF= yüzde 12.00 civarında seyrini sürdürüyor.

Merkez Bankası'nın (TCMB) 14 Eylül Perşembe günü gerçekleştireceği PPK toplantısında politika faizi ile koridorunun alt ve üst bantları ile geç likidite penceresi (GLP) faizini sabit tutması, ortalama fonlama maliyetinin de bu ay yüzde 12 civarında seyrini sürdürmesi bekleniyor.

DOLAR GÜNE SAKİN BAŞLADI

Dün 8 Aralık'tan beri en düşük olan 3.3885'e kadar gerileyen dolar/TL TRYTOM=D3 dünü 3.40 civarında tamamladıktan sonra bu sabah güne saat 0857'de 3.4110/3.4130 seviyesinde başladı. Dolar/TL daha sonra 3.43 seviyesini gördü. Dolar/ TL kısa süre sonra 3.43'ün altına geriledi.

Tahvil bono piyasasında ise 10 yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 10.61, valörde son işlem yüzde 10.60 seviyesindeydi. Öte yandan iki yıllık gösterge tahvilde dün spot kapanışta ortalama bileşik faiz yüzde 11.62, valörde son işlem yüzde 11.61 seviyesindeydi.