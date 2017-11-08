Güne sakin başlan dolar yeniden 3.90 seviyesini gördü

Merkez Bankası'nın hamleleri ve ABD ile Türkiye arasındaki vize krizinde yaşanan iyimser gelişmelerle 3.82 seviyesine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükselişe geçti. Dolar kuru 27 Ocak'tan beri en yüksek seviye olan 3.9010 ile yaklaşık 10 ayın zirvesine ulaşmış oldu. Dolar/TL saat 13.33 itibarıyla 3.8935 seviyesinden işlem gördü. Türkiye-ABD ilişkilerine odaklanan piyasalar, Başbakan Binali Yıldırım'ın ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ile yarın yapacağı görüşmeyi bekliyor.

EURO TARİHİ REKOR KIRDI

Euro/TL 4.5240 ile tarihi zirvesini yeniledi. Euro şu dakikalarda 4.5165 seviyesinde hareket etti.

ADIMLARIN ETKİSİ KALICI OLMAYACAK

Analistler her ne kadar adımların TL pozitif olduğunu söylese de TL'deki değer kaybında etkili olan unsurlar dikkate alındığında adımların etkisinin kalıcı olamayacağına veya piyasadaki trendi tersine çeviremeyeceğine dikkat çekiyor.

Tahvil tarafında geçen hafta görülen yükseliş hareketi ile 10 yıllık gösterge tahvilini bileşik faizi yüzde 12'yi aşarken, 2 yıllık gösterge tahvil faizi ise yüzde 13 seviyesinin üzerinde bulunuyor.

ABD 10 yıllık tahvil faizinde yükseliş potansiyeli, enflasyonda yukarı eğilim ve bozulan beklentiler ile Hazine'nin yüksek borçlanması tahvil faizlerinde de yükseliş baskısı yaratıyor.

Öte yandan analistler TCMB'nin dünkü adımlarının da piyasada TL likiditesini sıkılaştıracak olması nedeniyle TL maliyetlerini artırarak hem tahvil hem de mevduat faizlerini olumsuz etkileyebileceğini belirtiyor.

TAHVİL BONO PİYASASI

Tahvil/bono piyasalarında 10 yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 12.21, valörde son işlemde yüzde 12.24 seviyesinde.

Gösterge iki yıllık tahvilin bileşik faizi dün spot kapanışta ortalama yüzde 13.48 seviyesinde.

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