Gündüz ofiste gece sahnede

Vokalde HP Türkiye Stratejik İş Geliştirme Müdürü Bahar Güzelbaba (33), gitarda HP Türkiye Kanal Satış Direktörü Emre Alaman (41), klavyede HP Türkiye Kurumsal Satış Direktörü Hande Baykan (43), davulda HP Türkiye Bayi Kanalı Satış Müdürü Mert Songur ve bas gitarda HP Türkiye Katmadeğerli Ürünler Kategori Müdürü Sevcan Köknaroğlu (31)… HP’nin müziğe meraklı 5 üst düzey yöneticisinin kurduğu Hot Plug artık profesyonel olarak da sahne alıyor. Daha önce şirket toplantılarında sahne alan ekip o kadar beğenilmiş ki James Joyce Irish Pub, Hayal Kahvesi Beyoğlu gibi mekanlarda da profesyonel olarak sahne almışlar.



Şimdiye kadar 5 kez Taksim’de müşterilere açık profesyonel sahnede, 2 kez HP toplantısında, 1 kez 300 kişinin katıldığı HP İş Ortakları gecesinde toplamda 8 kez sahne aldılar.



Mert Songur, ortaokul ve lisede bir orkestrada trompet çalmış. Hande Baykan ilkokuldan üniversiteye kadar piyano, Sevcan Köknaroğlu lise yıllarında klasik gitar çalmış. Bahar Güzelbaba ise lisede müzikallerde rol almış. Emre Alaman’ın gitara başlaması 2010’da yine iş arkadaşlarından oluşan bir grup kurmasıyla olmuş. Ortak noktaları hepsinin iyi birer müzik dinleyicisi olması.

toplantıda sürpriz yaptılar



Emre Alaman, ekibin nasıl bir araya geldiğini şöyle anlatıyor: “Antalya’da yıllık değerlendirmeleri yapacağımız bir HP toplantısı olacaktı. Ofis arkadaşlarımıza sürpriz yapmak için 3-4 şarkı öğrenelim, akşam çalar birlikte eğleniriz diye düşündük, genel müdürümüz ile birlikte. İlk olarak müzikle yakından ilgilendiğini ve trompet çaldığını bildiğim Mert ile konuştuk. Trompet düşündüğümüz müzik türüne birebir uymuyordu ancak davul çalmak isteyeceğini söyledi. Ardından Hande ile konuştuk. Hande piyano çalıyor uzun zamandır, o da hemen kabul etti. Bas gitar için gizli bir araştırma yürütmemiz gerekti. Sürpriz bir aktivite olduğu için şirket içinde duyurmadan bas gitar çalacak kişiyi bulmamız gerekiyordu. Bu işi de Mert halletti ve Sevcan’ı gruba dahil ettik. Bugüne kadar Hot Plug’daki tek değişiklik vokalde oldu. İlk başladığımızda vokalimiz HP Türkiye distribütör yöneticisi Manolya Çağdaş iken daha sonra yolumuza Bahar ile devam ettik. Neticede 3-4 şarkı diye yola çıkıp Antalya’daki toplantıda 7 şarkı ile sahne aldık. O konserden sonra çok olumlu tepki alınca da Hot Plug’a devam etmeye karar verdik. Yani Hot Plug’ın (baş harfleri HP) doğum günü 8 Ekim 2015.”



ÇOCUKLARI UYUTUP PROVAYA GİDİYORLAR

Ekip üyeleri haftada bir akşam, iki saat Kadıköy Fenerbahçe’deki Band Idea stüdyosunda prova yapıyorlar. Band Idea’nın kurumsal şirket çalışanlarından oluşan grupları çalıştıran, bu alanda özelleşmiş bir stüdyo olduğunu söyleyen Alaman, “Orada hocalarımız hem şarkı seçiminde hem de provalarda bize destek oluyorlar. Çalışma sıklığı, konser öncesi haftalarda 2-3 güne çıkabiliyor. Bu dönemlerde bazen evden çocukları uyuttuktan sonra çıkıp gece yarısında çalışmaya başlamamız gerekebiliyor. Zor gibi görünse de çoğunlukla en eğlenceli çalışmaları o günlerde yapıyoruz. Sahne almak apayrı bir deneyim. Hepimiz yıllardır büyük topluluklar önünde konuşmalar yapmaya alışkın kişileriz ancak sahnede o ilk şarkı başlayana kadarki heyecan başka bir yerde yok. Bir de tabii ki başarılı bir sahneden sonraki kulis değerlendirmeleri de paha biçilemez” diyor.



MÜZİĞİN 3 FAYDASI

Müziğin iş hayatına üç açıdan çok olumlu yansıdığını söyleyen Alaman, “İş hayatımız çok yoğun ve kendimizi işten tamamen soyutladığımız tek zaman müzik yaptığımız anlar oluyor bazen. Kendimizi müzik ile dinlendirmiş ve beynimizin iş hayatında pek kullanmadığımız bölümlerini kullanmış oluyoruz. Beynimizin sağ tarafı problemlere yaklaşımımızı olumlu olarak değiştiriyor. Bu birinci faydası. Grup üyeleri olarak işte de çok yakın çalışan kişileriz. Birlikte müzik yaptığımızdan beri işte de birlikte daha üretken olduk. Birbirimizi daha iyi anlıyoruz ve müzik yaparken kazandığımız ahengi işe de taşıyoruz. Hot Plug’ın üçüncü faydası da her birimizin şirkete bağlılığını artırması” diyor.