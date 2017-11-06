Gündüz berber, akşam öğrenci

Ağrı'da Şanlıurfalı üniversite öğrencisi Umut Bozkurt, okul masraflarını çıkarmak için gündüz saatlerinde babadan kalma berberlik mesleğini yaparken, geceleri ise eğitimine devam ediyor.



İbrahim Çeçen Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulu Antrenörlük Eğitimi bölümü 2. Öğretim 1. Sınıf öğrencisi Umut Bozkurt harç parası ve okul masrafını karşılamak için berberlik yaparak eğitimini sürdürüyor. Bozkurt, memleketi olan Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde babasının yanında öğrendiği berberlik mesleğini 10 yıl yaptıktan sonra üniversiteyi kazandığı Ağrı'da devam ettiriyor. Okumayı çok sevdiğini ve maddi imkansızlıklar nedeniyle çalışmak zorunda kaldığını belirten Bozkurt, işini severek yaptığını söyledi.



Zaman zaman arkadaşlarını da tıraş ettiğini ifade eden Bozkurt, "Şanlıurfa Viranşehirliyim. Besyo'da okuyorum, akşamları da üniversiteye gittiğim için gündüz vakitlerinde ek olarak ta kuaförde çalışıyorum. Bu işi çocukluğumdan bu yana, babamın, ağabeyimin ve dayımın yanında çalışarak öğrendim. 12 yıldır devam ettiriyorum ve Ağrı'da da çalışıyorum. Memleketimde de sürekli berberlik yapıyorum, çünkü mesleğim benim, başka mesleğim olmadığı için bu işi yapıyorum" dedi.



'12 yıldır berberlik mesleğini devam ettiriyorum ve Ağrı'da da çalışıyorum'



Ağrı'ya ilk geldiğinde çarşı merkezinde gezerken tesadüfen iş bulduğunu vurgulayan Bozkurt, "Ben çarşıdan eve doğru gidiyordum, sağa baktım camda 'kalfa aranıyor' yazısını gördüm içeri girdiğimde Melih ağabey ile görüştüm. Bana ağabeylik yapar mısın dedim, gerçekten de çok iyiler, Allah hepsinden razı olsun. Beni işe aldı. Yaklaşık olarak bir aydır çalışıyorum. Sabahları saat 08.00'de iş yerine geliyorum. Saat 15.00'te işten ayrılıyorum. Saat 17.00'de üniversitede ki derslere yetişiyorum, saat 20.00'de evde oluyorum. Her gün bu şekilde çalışıyorum. Bu arada vizeler başladı, vizelere de çalışacağız. O yüzden baya zorlu bir süreç, hem okul hem berberlik çok zor oluyor, zaten berberliği yapan bilir. Bazı müşteriler bazen sıkıntı yaratabiliyor. Öğrenci arkadaşlarımda benim berberlik yaptığımı biliyorlar. Haftanın her günü hemen hemen bir arkadaşımı tıraş ediyorum. Bugünde tıraş ettim, sağ olsunlar yardımcı oluyorlar. Zaten hepsinin başımın gözümün üstünde yeri var" ifadelerini kullandı.