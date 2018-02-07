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Gündemimizde yeni zam yok

Hürriyet Haber
07.02.2018 - 23:17 | Son Güncelleme:

BAŞBAKAN Yardımcısı Mehmet Şimşek, gündemlerinde yeni bir zam olmadığını söyledi. Şimşek CNN Türk’te katıldığı programda, “Yeni zamlar kapıda olacak mı?“ şeklindeki bir soru üzerine, “Gündemimizde yeni zam diye bir şey yok. Tam aksine kamu maliyesinde alan olduğu ölçüde biz enflasyonu düşürmek için idari fiyatları daha düşük düzeyde tutma çabası içindeyiz. En son Avrasya Tüneli’nde artış oldu. Tüketiciye yansıyan fiyat artışı çok yüksek olmasın diye KDV’yi indirdik” diye konuştu.

Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, “İner ama ek çabayla orada tutmamız lazım. Şu anda iki tane çok temel makro sorundan bahsedecek olursak, biri cari açık, öbürü de enflasyon. Bu ikisini de çözeriz” dedi.
Davos ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı’nın bir çok kapalı oturumda gündeme geldiğini söyleyen Şimşek, “Toplantılarda, Başbakan Yardımcısı ve Kürt olduğumu söyledim. Orada, ‘Annem ve babam zengin veya siyasi anlamda güçlü aile değil, tarımla geçinen, okuma yazma dahi bilmeyen bir aile’ dedim. Türkiye’nin Kürtlerle sorunu olmadığını anlattım” dedi.

Etiketler: gazetehaberleri , Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek , Zeytin Dalı Harekatı
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