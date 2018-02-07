Gündemimizde yeni zam yok

Şimşek, kısa vadede hedeflerinin enflasyonu tek haneye indirmek olduğunu belirterek, “İner ama ek çabayla orada tutmamız lazım. Şu anda iki tane çok temel makro sorundan bahsedecek olursak, biri cari açık, öbürü de enflasyon. Bu ikisini de çözeriz” dedi.

Davos ziyaretinde Zeytin Dalı Harekatı’nın bir çok kapalı oturumda gündeme geldiğini söyleyen Şimşek, “Toplantılarda, Başbakan Yardımcısı ve Kürt olduğumu söyledim. Orada, ‘Annem ve babam zengin veya siyasi anlamda güçlü aile değil, tarımla geçinen, okuma yazma dahi bilmeyen bir aile’ dedim. Türkiye’nin Kürtlerle sorunu olmadığını anlattım” dedi.