Gündemde kadınlar ve mülteciler var

PERYÖN’ün yeni dönemde istihdamla ilgili projeleri var mı? Özellikle kadın istihdamı konusunda?

Türkiye’de kadının iş yaşamına katılımı yüzde 30 düzeyinde. 2016 başında sonuçları açıklanan, PERYÖN - Mercer işbirliğiyle yapılan Kadınların İşgücüne Katılımı Araştırması, dünyada da yönetim kademesinde yukarı çıkıldıkça kadınların sayısının azaldığını gösteriyor. 42 ülkeden 1.3 milyonu kadın, 3.2 milyon çalışanın katıldığı araştırmanın sonuçlarına göre işgücünün yüzde 40’ı kadın. Bu kadınlar daha çok destek birimlerinde rol alıyor. Profesyonel seviyede ise kadın işgücünün oranı yüzde 38. Kadınların yüzde 33’ü müdür seviyesinde, yüzde 26’sı kıdemli müdür ve yüzde 20’si ise direktör rollerinde görev alıyor. Bu nedenle özellikle kadın istihdamı konusunda Türkiye’de karne notumuzun düşük olduğunu düşünüyorum.



Kadınlar kariyerlerinin bir noktasında geriye çekilmek zorunda kalıyorlar. Bazen kendi seçimleriymiş gibi görünse bile, irdelediğinizde, evlilik ve çocukla üstlendiği ek sorumluluklar, üst kademe yöneticiliğin hâlâ erkekler için daha kolay yürütülür olduğu inancı, mükemmel eş, anne, iş kadın olma baskısıyla bunaldıklarını ve seçenekleri varsa iş hayatından çekildiklerini görüyoruz. Bu noktada aynı yollardan geçmiş insanların mentorluğu çok önemli. Bu nedenle derneğimiz şimdiye kadar pek çok projede aktif olarak yer aldı. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı önderliğinde yürütülen; 18 - 24 yaş arası kadınların, eğitime devamlarını teşvik etmeyi, kişisel gelişimlerini ve iş arama becerilerini geliştirerek iş gücü piyasasına katılımlarını desteklemeyi amaçlayan Nar Taneleri Projesi’nin ortaklarından biri olduk.



Bu yıl odağa aldığınız bir diğer konu da mülteciler. Mültecilerin iş hayatına katılımı için neler yaptınız?

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği ve İŞKUR ile yaptığımız projeler var. Beyaz yakalı mültecilere, farklı şehirlerde ve farklı dillerde eğitimler veriyoruz. Bu kesinlikle arkamızı dönemeyeceğimiz bir konu. Eğitimlerde CV nasıl yazılır, nasıl iş başvurusu yapılır, kendini nasıl ifade edersin, iş hayatına ait temel faktörler neler gibi konular var.



Mülteci eğitimlerini kaç kişiye verdiniz?

500 kişiye verildi. 2018 yılında daha yüksek rakam hedefliyoruz, 2.500 kişiye eğitim vereceğiz.



Türk iş dünyası ne kadar hazır Suriyelilere?

Çok hassas bir konu tüm hassasiyetleri anlayarak hareket etmek lazım. Ama Türkiye’nin gerçeği, yokmuş gibi davranmanın manası yok. Bu insanlar Türkiye’de yaşıyorlar ve yaşamaya devam edecekler dolayısıyla bu kanalları açmak zorundayız. İş dünyasının önünde duran engellerden biri de Suriyelilerin işe alımının önündeki engeller. İşe alımda belgelere ihtiyaç oluyor ama o belgeleri temin etmeleri mümkün olmuyor… Şimdi üzerinde konuşulan konulardan biri bu.



İK dünyasının gündeminde neler var?

Sanayi 4.0 trend, farklılıkların yönetimi çok öneli bir konu, her zaman anlaşıldığı gibi hep ‘kadın’ değil… Var olan sistemlerin ömrünü doldurduğu günlerde yaşıyoruz, dünya değişiyor, denge değişiyor, sistemler değişiyor, bildik ödüllendirme, prim sistemleri, ücretlendirme sistemleri, bildik çalışma ortamları arkada kalacak.. Bunlar sanayi 4.0’a da dokunan konular.



Yine bildik liderlik stilleri ve onunla ilgili harcamalar bence arkada kalacak. Çünkü aynı lokasyonu paylaşmayan bir insan topluluğunu yönetebilen liderden bahsediyoruz. Liderlerin kendi özelini kaybetmeden sorumluluğu delege edebileceği ama sonucu da kontrol edebileceği bir liderlik stiline ihtiyaç var.

PERYÖN KONGRESİ 2-3 KASIM’DA

25. PERYÖN İnsan Yönetimi Kongresi, 2 – 3 Kasım’da İstanbul Lütfi Kırdar’da, 3 bin civarından katılımcıyla gerçekleşecek. Kongreye bu yıl 100’e yakın konuşmacı katılacak. Kongre’nin en çok dikkat çeken isimlerinden biri UNESCO Gelecek Çalışmaları Programı Başkanı, Futurist Sohail Inayatullah. Bir diğer isim, “Kız Gibi Yönet” terimini hayatımıza sokan isim DDI-Development Dimensions International Baş Danışmanı Linda Miller. EAPM (Avrupa İnsan Yönetimi Derneği) ve CIPD Enterprises Ltd. Yönetim Kurulu Başkanı Bob Morton, kurduğu The Networking B.V. şirketi ile dünya çapında büyük üne sahip olan Charles Ruffolo öne çıkan yabancı isimler.

Kongrenin açılışını TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik yapacak. Boyner Grup CEO’su Cem Boyner, Alarko Holding Yönetim Kurulu Üyesi Leyla Alaton, Pegasus Havayolları CEO’su Mehmet Nane, Sandoz Türkiye ve Orta Doğu Bölgesi Başkanı Altan Demirdere, Egon Zehnder Yönetici Ortağı Murat Yeşildere gibi isimler kongrede yer alacak. Ayrıca medya ve sanat dünyasından Ayşe Arman, Ege, Şermin Yaşar ve Haluk Levent de konuşmacılar arasında.