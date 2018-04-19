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    'Zurnacı Ayvaz' vefat etti

    Salih GÜNER (DHA)
    19.04.2018 - 14:14 | Son Güncelleme:

    Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Zurnacı Ayvaz lakaplı Ayvaz Başaran, bir süredir tedavi gördüğü Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün sabah saatlerinde yaşamını yitirdi.

    Kırşehir'de ’Zurnacı Ayvaz’ lakaplı Kültür ve Turizm Bakanlığı sanatçılarından Ayvaz Başaran (83) vefat etti. Kırşehir’in yetiştirdiği usta sanatçılardan Neşet Ertaş’ın arkadaşı olan Ayvaz Başaran’a geçen yıl Halk Bilimi Ödülü verilmişti. Neşet Ertaş ile Kırşehir Ustalar Topluluğu’nun kurulmasında büyük emeği geçen Başaran, ünlü sanatçıya yıllarca zurnasıyla eşlik etmiş, Kırşehir yöresine ait bayrak kaldırma, gelin ağlatma, kına, cirit, güreş, karşılama, tura, halay havaları, ağırlama, ikileme, yanlama, üçayak gibi eserleri zurnayla seslendirdiği 23 eserle TRT arşivine girmişti. Düğünlerde çaldığı ’Ağ Gelin’ bozlağıyla yakından tanınan Ayvaz Başaran'ın vefatı, sevenlerini ve yakınlarını derinden üzdü.

    Neşet Ertaş'ın tavsiyesi üzerine kurulan Ustalar Topluluğu bünyesinde yurt içinde ve dışında çok sayıda konsere katılan ve 65 yıl çaldığı zurnasını birkaç yıl önce sağlığının elvermemesi nedeniyle bırakmak zorunda kalan Ayvaz Başaran, son günlerini Bağbaşı Mahallesindeki mütevazi evinde geçiriyor, fırsat buldukça Kırşehir Müzik ve Ustalar Topluluğu üyelerine bilgi birikimini ve tecrübelerini aktarıyordu.

    Zurnacı Ayvaz Başaran’ın cenazesinin, yarın Bağbaşı Mezarlığında toprağa verilmesi bekleniyor.

     

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