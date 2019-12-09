Zümra isminin anlamı nedir? Zümra ne demek?
İsimler kişinin kendisini taşıyan, onlara bazı özellikler katarlar. Zümra isminin bazı anlamları mutlaka bebeğinizi yansıtan, anlatan kelime anlamlarına sahiptir. Sizlerde bebeğinize modern ve onu yansıtan bir isim koymak isterseniz Zümra ismini düşünebilirsiniz. Peki, Zümra ne demek ve Zümra isminin anlamı nedir? İşte, Zümra Kuran'ı Kerim'de geçiyor mu sorusunun cevabı
Öncelikle Zümra isminin bazı bilgilerinden bahsetmek gerekirse; Zümra isminin cinsiyeti kızdır, kökeni Arapçadır, rengi ise pembedir ve Kuran-ı Kerim de geçmez.
Zümra İsminin Anlamı Nedir?
Zümra isminin kelime anlamlarında güzel, iyi, ahlaklı, cesur, yiğit, yürekli, zeki ve bilgili kadın anlamları vardır. Zümra isminin sözlük anlamları arasında ise yine kelime anlamları arasında olan güzel, iyi, ahlaklı, cesur ve yürekli anlamları vardır.
Zümra isminin istatistiklerine bakacak olursak Türkiye de 22.474, İstanbul'da ise 1.865 tane olan bu isim modern isimler arasında yer almaya hak kazanmıştır.
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