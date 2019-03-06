‘Zulüm 1938’de son buldu’ için beraat
Mustafa Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da “Zulüm 1938’de son buldu” başlığı atan Akit TV Programlardan Sorumlu Müdürü Ali Özken beraat etti.
Akit TV’nin, 10 Kasım 2015’teki “Zulüm 1938’de son buldu” şeklindeki alt yazısı nedeniyle 426 kişi savcılığa suç duyurusunda bulunmuş, Akit TV programlardan sorumlu müdürü Ali Özken hakkında, “Atatürk’ün hatırasına alenen hakaret’ suçundan 4.5 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı. Küçükçekmece 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde dün görülen davaya İzmir Barosu ve İstanbul Barosu adına şikayetçi avukatlar ile Atatürkçü Düşünce Derneği Genel Merkezi, Eğitim İş Sendikası avukatları ile sanık avukatı katıldı. Sanık Ali Özken ise duruşmaya katılmadı.
Mahkeme, sanık Ali Özken üzerine yüklenen fiilin kanunda suç olarak tanımlanmadığını gerekçe göstererek beraatine karar verdi.
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