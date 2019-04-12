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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Burcu PURTUL UÇAR/İSTANBUL
12.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

‘Zulüm 1938’de son buldu’ ağır eleştiriymiş

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‘Zulüm 1938’de son buldu’ ağır eleştiriymiş

MUSTAFA Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde kullanılan ‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığı nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ ten yargılanan Akit TV sorumlu müdürü Ali Özken’e verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı.

Kararda, ‘yayın içeriğinin incelenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetimsel kararları ve uygulamaya koyduğu devrim ve ilkelerine ilişkin eleştirel yorumların dile getirildiği ve bu yorumların program yapımcısının subjektif görüşlerini yansıttığı’ belirtildi. Kararda, ‘yayında ağır şekilde eleştirel ifadeler kullanıldığı, yayının sorumlu müdürü olan sanığın savunmasında da ifadelerin çarpıcı ve rahatsız edici olduğunun kabul edildiği ancak söz konusu ifadelerin yerel ve yüksek mahkeme kararları ile Türk iç hukukunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi çerçevesinde alınan AİHM kararlarında da vurgulandığı üzere eleştiri sınırında kalıp, düşünce açıklaması vasfında olduğu’ ifade edildi. Söz konusu ifadelerin ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret veya sövgü olarak nitelendirilemeyeceği, ağır eleştiri kapsamında düşünce açıklaması niteliğinde olduğu’ kanaatine varıldığı belirtildi.

SAVCILAR İTİRAZ ETTİ

Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Veysel Değirmenci ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay karar için ‘ifadenin ağır eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Atatürk’ün manevi şahsına, hatırasına alenen hakaret niteliği taşıdığı, beraat kararının da yasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti. 

‘Zulüm 1938’de son buldu’ için beraat
‘Zulüm 1938’de son buldu’ için beraat
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