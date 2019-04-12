‘Zulüm 1938’de son buldu’ ağır eleştiriymiş
MUSTAFA Kemal Atatürk’ün ölüm yıldönümünde kullanılan ‘Zulüm 1938’de son buldu’ başlığı nedeniyle ‘Atatürk’e hakaret’ ten yargılanan Akit TV sorumlu müdürü Ali Özken’e verilen beraat kararının gerekçesi hazırlandı.
Kararda, ‘yayın içeriğinin incelenmesinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün yönetimsel kararları ve uygulamaya koyduğu devrim ve ilkelerine ilişkin eleştirel yorumların dile getirildiği ve bu yorumların program yapımcısının subjektif görüşlerini yansıttığı’ belirtildi. Kararda, ‘yayında ağır şekilde eleştirel ifadeler kullanıldığı, yayının sorumlu müdürü olan sanığın savunmasında da ifadelerin çarpıcı ve rahatsız edici olduğunun kabul edildiği ancak söz konusu ifadelerin yerel ve yüksek mahkeme kararları ile Türk iç hukukunun ayrılmaz bir parçası haline gelen Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 10. maddesi çerçevesinde alınan AİHM kararlarında da vurgulandığı üzere eleştiri sınırında kalıp, düşünce açıklaması vasfında olduğu’ ifade edildi. Söz konusu ifadelerin ‘Mustafa Kemal Atatürk’ün manevi hatırasına hakaret veya sövgü olarak nitelendirilemeyeceği, ağır eleştiri kapsamında düşünce açıklaması niteliğinde olduğu’ kanaatine varıldığı belirtildi.
SAVCILAR İTİRAZ ETTİ
Küçükçekmece Cumhuriyet Savcısı Veysel Değirmenci ve Bakırköy Cumhuriyet Savcısı Selim Berna Altay karar için ‘ifadenin ağır eleştiri ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığı, Atatürk’ün manevi şahsına, hatırasına alenen hakaret niteliği taşıdığı, beraat kararının da yasaya aykırı olduğu’ gerekçesiyle Bölge Adliye Mahkemesi’ne itiraz etti.
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