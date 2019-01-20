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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
20.01.2019 - 20:30, Son Güncelleme:

Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı: Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim?

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Zuhal Topal'ın tazminat kazandığı damat adayı: Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim?

Kahramanmaraş'ta yaşayan özel televizyon kanalında katıldığı izdivaç programında 'Türkiye şehit verdi, siz burada oynadınız' diyerek stüdyoyu terk etmesinin ardından programın sunucu Zuhal Topal'ın açtığı tazminat davasında mahkeme tarafından 10 bin lira tazminat ödemesine karar verilen damat adayı Zekeriya Atak, işsiz olduğunu belirterek, "Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım?" dedi.

Dondurma ustası Zekeriya Atak, tazminata neden olan konunun 3 yıl önce yaşandığını söyledi. O dönem terörle mücadele eden Türkiye'nin çok şehit verdiğini ancak Zuhal Topal'ın programında dans edilip oynandığını söyledi. Bu yaşananları protesto etmek için programa katıldığını belirten Atak, "Orada Solmaz isimli gelin adayı haftalarca, aylarca sürekli oynuyor ve dans ediyordu. O sıralarda Türkiye'de de şehitlerimiz vardı. Oraya çıktığımda 'Türkiye'de o kadar şehitlerimiz var siz burada göbek atıyorsunuz, göbek attırıyorsunuz' deyip yayını terk ettim. Ondan sonra davalar başladı" dedi.

Zuhal Topalın tazminat kazandığı damat adayı: Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim

'ZUHAL TOPAL'I ALLAH'A HAVALE EDİYORUM'

Topal'ın açtığı dava sonra mahkemenin kendisini 10 bin lira tazminat ödemeyi mahkum ettiğini ancak Çağlayan Adliyesi'ne giderek karara itiraz edeceğini ifade eden Zekeriya Atak, Seda Sayan'ın kendisini desteklediği iddialarının da asılsız olduğunu söyledi. İşsiz olduğunu belirten Atak, şöyle devam etti:

"Ben artık Zuhal Topal'ı Allah'a havale ediyorum. Benim bu cümleyi kullanmam suçmuş; siz burada göbek attırıyorsunuz, oyun oynattırıyorsunuz ülkemizde o kadar şehitler varken. Benim bu cümlem, bana 10 bin liraya mal oldu. Benimle uğraşanları ben Allah'a havale diyorum. Ben çalışmayan bir insanım. Açılmış 130 bin liralık dava, mahkeme görmüş 10 bin liralık dava. Ben bu parayı nasıl ödeyeceğim, nasıl bulacağım? İnsanlar şöyle bir şey düşünüyor 'Seda Sayan ona destek verdi.' Öyle bir şey yok kardeşim. Seda Sayan da bana destek vermedi, başkası da destek vermedi. İnsanlar geliyor, 'Zekeriya Atak sen Seda Sayan'dan para almışsın' diyorlar. Cuma günü Zuhal Topal'ın avukatı Leman Türkmenoğlu'nu aradım 'Siz bu parayı benden tahsil edecek misiniz?' diye sordum, bana 'Evet, tahsil edeceğiz' dedi. Şimdi bu parayı ben nasıl ödeyeceğim. 'Türkiye'de şehit varken siz burada göbek attınız' demek suç mu?"

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