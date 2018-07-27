Zuhal Olcay, CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaretten ceza almÄ±ÅŸtÄ±... Ä°ÅŸte o kararÄ±n gerekçesi
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi, sanatÃ§Ä± Zuhal Olcay'Ä±n bir mekanda ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸi sÄ±rada TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a hakaret ettiÄŸi gerekÃ§esiyle 11 ay 20 gÃ¼n hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± davaya iliÅŸkin gerekÃ§eli kararÄ±nÄ± yazdÄ±.
Ä°stanbul BÃ¶lge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi'nin gerekÃ§eli kararÄ±nda, sanÄ±k Zuhal Olcay'Ä±n yerel mahkeme tarafÄ±ndan verilen 10 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±, ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ±nÄ±n da sanÄ±ÄŸÄ±n eylemini alenen yaptÄ±ÄŸÄ± iÃ§in cezanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± talebiyle istinaf baÅŸvurusunda bulunduÄŸu belirtildi.
Kararda, tÃ¼m dosya kapsamÄ±na gÃ¶re sanÄ±ÄŸÄ±n, sahne aldÄ±ÄŸÄ± mekanda seslendirdiÄŸi ÅŸarkÄ±nÄ±n sÃ¶zlerini TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan'a uyarladÄ±ÄŸÄ± ve bu sÄ±rada yaptÄ±ÄŸÄ± hareketiyle de hakaret ettiÄŸi anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle TCK'nÄ±n "CumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§undan mahkumiyetinin talep edildiÄŸi anlatÄ±ldÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± Muhammed Cemil Ä°mamoÄŸullarÄ±'nÄ±n yapÄ±lan yargÄ±lama sÄ±rasÄ±nda, olayÄ±n meydana geldiÄŸi yer itibarÄ±yla aleniyet unsurunun gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi iddiasÄ±yla sanÄ±k Olcay'a Ã¼st sÄ±nÄ±rdan ceza verilmesini istediÄŸi aktarÄ±lan gerekÃ§eli kararda, sanÄ±k Olcay'Ä±n da savunmasÄ±nda eyleminin bar ortamÄ±nda Ã§ok kÄ±sa sÃ¼reliÄŸine ve fevren yapÄ±lmÄ±ÅŸ bir hareket olduÄŸunu savunarak, hakaret kastÄ±yla hareket etmediÄŸi iÃ§in hakkÄ±nda beraat kararÄ± verilmesini talep ettiÄŸi belirtildi.
GerekÃ§eli kararda, cumhuriyet savcÄ±sÄ±nÄ±n ise mÃ¼talaasÄ±nda, sanÄ±ÄŸÄ±n sÃ¶z konusu fiil ve eylemlerini gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi ortam itibarÄ±yla sahnede ve kamuya aÃ§Ä±k bir alanda isteyen herkesin girip Ã§Ä±kabileceÄŸi ve gelebileceÄŸi bir ortamda gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi, bu nedenlerle aleniyet unsuru yÃ¶nÃ¼nden uygulama yapÄ±larak cezanÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep ettiÄŸi bildirildi.
GerekÃ§eli kararda, ÅŸu ifadelere yer verildi:
"SanÄ±ÄŸÄ±n sahne alarak ÅŸarkÄ± sÃ¶ylediÄŸi, bilet almak suretiyle parasÄ±nÄ± Ã¶deyen herkesin rahatlÄ±kla girebildiÄŸi, Ã¶zel davetli olmayan bir topluluk Ã¶nÃ¼nde ve aleni ortamda ÅŸarkÄ±larÄ±nÄ± sÃ¶ylediÄŸi esnada, TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ±nÄ±n ismine bir ÅŸarkÄ±yÄ± uyarlayÄ±p sÃ¶ylediÄŸi esnada, genel kabule gÃ¶re hakaret olduÄŸundan kuÅŸku bulunmayan hareketi birden Ã§ok kez yaparak atÄ±lÄ± suÃ§u iÅŸlediÄŸinin sabit olduÄŸu, sÃ¼but bulan suÃ§ nedeniyle sanÄ±ÄŸÄ±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi kanaatine varÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r."
DAÄ°RENÄ°N KARARI
Davaya iliÅŸkin kararÄ±nÄ± 12 Temmuz'da yaptÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada aÃ§Ä±klayan Ceza Dairesi, sanÄ±k Zuhal Olcay hakkÄ±nda Ä°stanbul 46. Asliye Ceza Mahkemesi'nce verilen 10 aylÄ±k hapis cezasÄ±nÄ±n kaldÄ±rÄ±lmasÄ±na karar vermiÅŸti.
SanÄ±k Olcay'Ä±n, "cumhurbaÅŸkanÄ±na hakaret" suÃ§unu iÅŸlediÄŸi deÄŸerlendirilerek Ã¶nce bir yÄ±l hapisle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±na karar veren Ceza Dairesi, sÃ¶z konusu eylemin, alenen gerÃ§ekleÅŸtirilmesi nedeniyle bu cezayÄ± 1 yÄ±l 2 aya Ã§Ä±karmÄ±ÅŸtÄ±.
Daire, Olcay'Ä±n geÃ§miÅŸi, yaÅŸÄ± ve eylem sonrasÄ± davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± takdiri indirim nedeni sayarak bu cezayÄ± cezayÄ± 11 ay 20 gÃ¼ne indirmiÅŸti.
Ceza Dairesi, sanÄ±ÄŸÄ±n geÃ§miÅŸi, ekonomik ve sosyal durumu, olaydan sonra duyduÄŸu piÅŸmanlÄ±ÄŸÄ± dikkate alarak, verilen hapis cezasÄ±nÄ±n ertelenmesine, Olcay'Ä±n 1 yÄ±l 6 ay sÃ¼reyle de denetime tabi tutulmasÄ±na hÃ¼kmetmiÅŸti.
ERDOÄžAN'IN AVUKATLARI Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°
Ã–te yandan, Ceza Dairesi sanÄ±k Olcay'Ä±n daha Ã¶nceden "kamu gÃ¶revlisine hakaret" suÃ§undan 10 bin 620 lira adli para cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, Olcay'Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± 10 aylÄ±k cezanÄ±n TÃ¼rk Ceza Kanunu'nun "suÃ§a tekerrÃ¼r" baÅŸlÄ±klÄ± 58. maddesinde belirtilen "mÃ¼kerrirlere Ã¶zgÃ¼ infaz rejimine gÃ¶re" Ã§ektirilmesi yÃ¶nÃ¼nde hÃ¼kÃ¼m kurdu.
Bu kararla Zuhal Olcay, hakkÄ±nda daha Ã¶nceden verilen 10 bin 620 liralÄ±k adli para cezasÄ±nÄ± Ã¶deyecek.
AyrÄ±ca TÃ¼rkiye CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n avukatlarÄ±, Ceza Dairesi'nin sanÄ±k Olcay hakkÄ±nda 11 ay 20 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ±nÄ±n ertelenmesi yÃ¶nÃ¼nde verdiÄŸi kararÄ± temyiz etti.ÂYargÄ±tay'Ä±n erteleme kararÄ±nÄ± bozmasÄ± halinde, Zuhal Olcay'Ä±n 11 ay 20 gÃ¼nlÃ¼k hapis cezasÄ± infaz edilecek.
YorumlarÄ± GÃ¶ster
YorumlarÄ± Gizle