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Gündem
26.12.2019 - 15:14, Son Güncelleme:

Zozan Padel kimdir ve kaç yaşında?

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Zozan Padel kimdir ve kaç yaşında?

Zozan Padel, yaptığı açıklamalar dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Zozan Padel kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detayı bilgiler

Zozan Padel, 1978 İstanbul doğumludur. 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 7 yıl özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2007 yılında serbest eczacılığa başladı. 2 dönem İEO Belge Tetkik Komisyonu üyeliği ve İEO Yazı Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2009-2011 döneminde TEB Büyük Kongre delegesi, 2015-2017 ve 2017 - 2019 dönemlerinde İEO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şişli’de Elysium Eczanesi sahibi ve mesul müdürüdür. İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.

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