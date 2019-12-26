Zozan Padel kimdir ve kaç yaşında?
Zozan Padel, yaptığı açıklamalar dolayısıyla araştırılan isim olmaya başladı. Peki, Zozan Padel kimdir ve kaç yaşında? İşte, o isim hakkında detayı bilgiler
Zozan Padel, 1978 İstanbul doğumludur. 2000 Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi mezunu. 7 yıl özel sektörde çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra 2007 yılında serbest eczacılığa başladı. 2 dönem İEO Belge Tetkik Komisyonu üyeliği ve İEO Yazı Kurulu üyeliği görevinde bulundu. 2009-2011 döneminde TEB Büyük Kongre delegesi, 2015-2017 ve 2017 - 2019 dönemlerinde İEO Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yaptı. Şişli’de Elysium Eczanesi sahibi ve mesul müdürüdür. İyi derecede İngilizce biliyor. Evli ve iki çocuk annesidir.
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