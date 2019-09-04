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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Meltem ÖZGENÇ - ANKARA
04.09.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

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Zorunlu takip

Sağlık Bakanlığı, 18 yaşından sonra her bireyin aile hekimlerince tansiyon, 40’tan sonra da hem tansiyon, şeker ölçümlerinin hem de kalp takiplerinin yılda en az bir kez yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

Bu takiplerin ayrıntılı raporlanabilmesi, hasta olmayanlara yönelik risk değerlendirmesi için yeni yazılım (Hastalık Yönetim Platformu) geliştirildi. Hasta farklı bir doktorda tedavi görmek isterse, yazılım sayesinde, doktorlar kendi aralarında kişinin durumuyla ilgili olarak not paylaşıp, tedavi önerilerinde bulunabilecek.

YENİ ÇALIŞMA BAŞLADI

Sağlık Bakanlığı kronik hastalığı (şeker, tansiyon, kalp) olan bireylerin tarama ve izlemlerinin ayrıntılı raporlanabilmesi amacıyla çalışma başlattı. Yeni bir yazılım hazırlayan Bakanlık, ayrıntılı raporlandırmada doktorların birbirlerine hastaların sağlık durumları ile ilgili not yazabilmelerine, tedavi önerilerinde bulunabilmelerine olanak tanıyor. Hasta olmayan vatandaşlar için de risk değerlendirmesi yapmaya hazırlanan Bakanlık, bundan böyle 18 yaşından büyük herkesin yılda en az bir kez tansiyon, 40’tan sonra da tansiyon, şeker ve kalp takibi yapılmasını zorunlu hale getiriyor.

AİLE HEKİMLERİ BAŞLIYOR

Öncelikli sorumluluğu aile hekimlerine veren Bakanlık, reçete yazdırmaya gelen vatandaşlara bu işlemlerin tamamını yapacak. Kan basıncı (beyin kanama riski olan) yüksek olan bir kişi yılda en az 4 kez aile sağlığı merkezine çağırılacak. Sigara içen, tansiyonu, kolesterolü yüksek olan 40 yaşından büyük kişilerin kalp krizi geçirme ve ölüm riskleri araştırılacak. Hastalar gerekirse diyetisyene ya da farklı doktorlara yönlendirilebilecek. Doktor aynı ekranda hasta için yaptığı planı ve hastanın tedavi hedeflerine ulaşıp ulaşmadığını da görebilecek. Kanser taramaları için yapılan sistem de bu yazılıma dahil edilecek.

4 İLDE PİLOT UYGULAMA

Çalışmanın pilot uygulaması Kırıkkale, Manisa, Adıyaman ve Samsun’da eylül ayı içinde başlayacak. 2020 Ocak ayı itibarıyla ülke genelinde uygulamaya geçilecek. 2025 yılına kadar bu hastalıklarla ilgili ölümlerin yüzde 25 azaltılması hedefleniyor. Bu taramalar ile kronik hastalığı olan kişilerin daha fazla sorun (komplikasyon) yaşamadan hayatlarını idame ettirmeleri ve yaşam kalitelerini artırmaları da planlanıyor.

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