Zorunlu emeklilik öncesi son ders
BARIŞ İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 23 Ocak günü, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevinden emekli olacak.
İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık’ta yapılan duruşmada ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’tan suçlu bulunan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gelecek hafta istinaf mahkemesine itiraz edeceklerini ancak kabul görmemesi halinde hak mahrumiyeti de aldığı için emekli dahi olamayacağını söyledi. Prof. Dr. Fincancı, 1997’de Ana Bilim Dalı Başkanı olduğu, birkaç kez görevden alınmasına karşın mahkeme kararıyla geri döndüğü üniversiteden ayrılacağını açıkladı. Son dersini 23 Ocak Çarşamba günü vereceğini belirten Fincancı, “Yaş haddinden emekli olmama yedi yıl vardı. Düşüncem bu sürenin sonuna kadar öğrencilerimle birlikte olmaktı. Koşullar bunu zorladı ama ben dışarıda da öğrencilerimle, gençlerle birlikte olurum” dedi.
23 Ocak Çarşamba günü okulda bir veda töreni yapılacağını belirten Prof. Dr. Fincancı, bu törenin ardından da ‘İnsan hakları ve hekim sorumluluğu’ başlıklı son dersini vereceğini ve dersin herkese açık olduğunu vurguladı.
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