Zorunlu emeklilik öncesi son ders

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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

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Dürdane KIRÇUVAL
11.01.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zorunlu emeklilik öncesi son ders

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Zorunlu emeklilik öncesi son ders

BARIŞ İçin Akademisyenlerin “Bu suça ortak olmayacağız” adlı bildirisine imza attığı için 2 yıl 6 ay hapis cezası alan Türkiye İnsan Hakları Vakfı (TİHV) Başkanı ve adli tıp uzmanı Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, 23 Ocak günü, İstanbul Üniversitesi Adli Tıp Anabilim Dalı’ndaki görevinden emekli olacak.

İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 19 Aralık’ta yapılan duruşmada ‘Silahlı terör örgütü propagandası yapmak’tan suçlu bulunan Prof. Dr. Şebnem Korur Fincancı, gelecek hafta istinaf mahkemesine itiraz edeceklerini ancak kabul görmemesi halinde hak mahrumiyeti de aldığı için emekli dahi olamayacağını söyledi. Prof. Dr. Fincancı, 1997’de Ana Bilim Dalı Başkanı olduğu, birkaç kez görevden alınmasına karşın mahkeme kararıyla geri döndüğü üniversiteden ayrılacağını açıkladı. Son dersini 23 Ocak Çarşamba günü vereceğini belirten Fincancı, “Yaş haddinden emekli olmama yedi yıl vardı. Düşüncem bu sürenin sonuna kadar öğrencilerimle birlikte olmaktı. Koşullar bunu zorladı ama ben dışarıda da öğrencilerimle, gençlerle birlikte olurum” dedi.
23 Ocak Çarşamba günü okulda bir veda töreni yapılacağını belirten Prof. Dr. Fincancı, bu törenin ardından da ‘İnsan hakları ve hekim sorumluluğu’ başlıklı son dersini vereceğini ve dersin herkese açık olduğunu vurguladı. 

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