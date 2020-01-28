Zorunlu deprem sigortası (DASK) nedir? Deprem sigortası nasıl yapılır?

DASK nedir sorusu sürekli risk altında bulunan ülkemizde meydana gelen depremlerin ardından merak konusu oldu. Depremin olası zararlarından korumayı amaçlayan DASK, yani Zorunlu Deprem Sigortası, bazı binaları kapsamı dışında tutar. Peki, zorunlu deprem sigortası hangi binalara yapılır? Zorunlu deprem sigortasında neler yer alıyor? İşte, DASK ile ilgili ayrıntılar.

DASK, Zorunlu Deprem Sigortası ile depremin ve deprem sonucu meydana gelen yangın, infilak, tsunami ve yer kaymasının doğrudan neden olacağı maddi zararları, poliçenizde belirtilmiş limitler dahilinde nakit olarak karşılar.

DASK NELERİ TEMİNAT ALTINA ALIR?

Binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır.

Aşağıda belirtilen bina bölümleri, bir arada ya da ayrı ayrı teminat kapsamındadır:

Temeller

Ana duvarlar

Bağımsız bölümleri ayıran ortak duvarlar

Bahçe duvarları

İstinat duvarları

Tavan ve tabanlar

Merdivenler

Asansörler

Sahanlıklar

Koridorlar

Çatılar

Bacalar

Yapının yukarıdakilerle benzer nitelikteki tamamlayıcı bölümleri

DASK Poliçesi için Hangi Bilgilere İhtiyacınız Var?

DASK poliçenizi yaptırmak için başvuracağınız sigorta şirketleri tarafından sizden istenecek bilgiler şunlardır;

* Adınız, adresiniz, telefonunuz

* Vergi kimlik numaranız ve T.C. kimlik numaranız

* Sigorta yaptıracağınız yerin açık adresi

* Tapu bilgileriniz (ada, pafta, parsel, sayfa no)

* Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 – 1996 arası, 1997 – 1999 arası, 2000 ve sonrası olarak belirlenmektedir.)

* Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir vb.)

* Binanın toplam kat sayısı

* Binanın mevcuttaki hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı)

* Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2)

Kapsam Dışında Kalan Binalar

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamı dışında kalan bina türleri aşağıdaki gibidir:

9/11/1983 tarihli ve 2946 sayılı Kamu Konutları Kanununa tâbi olan veya kamu hizmet binası olarak kullanılan binalar ve bağımsız bölümler,

Köy nüfusuna kayıtlı ve köyde sürekli oturanlarca köy yerleşik alanları ve civarında ve mezralarda yapılan binalar,

Tamamı ticari veya sınai amaçla kullanılan binalar,

Projesi bulunmayan ve mühendislik hizmeti görmemiş binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde tadil edildiği veya zayıflatıldığı tespit edilen binalar,

Taşıyıcı sistemi olumsuz yönde etkileyecek şekilde ilgili mevzuata ve projeye aykırı olarak inşa edilen binalar,

Yetkili kamu kurumları tarafından yıkılmasına karar verilen binalar ile mesken olarak kullanıma uygun olmayan, bakımsız, harap veya metruk binalar."

ZDS kapsamı dışındaki binalara, İhtiyari Deprem Sigortası yaptırabilirsiniz.

Köy yerleşimleri -genel olarak gelir düzeyinin düşük olması, binalarda belediye denetiminin bulunmaması ve sigortanın sunumunun zor olması gibi nedenlerle- sigorta kapsamı dışında yer alır.

Ancak, köylerde bulunan yapılar için istendiği takdirde İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılması mümkündür.

Benzer şekilde, ticari ve sinai amaçlar için kullanılan binalar için de İhtiyari Deprem Sigortası yaptırılabilir.

DASK İLE İLGİLİ DAHA FAZLA BİLGİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN