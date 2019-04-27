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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
27.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Zorunlu aşı teklifi

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Zorunlu aşı teklifi

CHP’li Gamze Taşcıer, aşı yaptırmanın zorunlu olmasıyla ilgili tekliflerinin Meclis’te gündeme alınıp yasalaştırılmasını istedi. Taşcıer, “Teklife göre 13 hastalığa karşı aşıları yaptırmak zorunlu hale gelecek. Ücretsiz olacak ve veli rızası da aranmayacak. Zorunlu aşı reddedilirse bir yıla kadar hapis veya adli para cezası verilecek” diye konuştu.

MECLİS’te dün basın toplantısı düzenleyen CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ), 24-30 Nisan tarihlerini Dünya Aşı Haftası olarak belirlediğini anımsatırken, yapılan tüm çalışmalara rağmen dünyada her yıl 2 milyon insanın önlenebilecek hastalıklar sonucu yaşamını yitirdiğini söyledi. Taşcıer, özetle şöyle konuştu:

2.7 MİLYON ÖLÜM RİSKİ

“Dünya tarihi boyunca, bulaşıcı hastalıklar insanlığın en önemli sorunlarından biri olmuştur. Bilimin gelişimiyle bu hastalıklarla mücadelede bilinen en etkili yolun başında da aşılama gelmektedir. UNICEF’in yayınladığı istatistiklere göre önlenebilir altı hastalık, boğmaca, difteri, tetanos, kızamık, çocuk felci ve verem sebebiyle tüm dünyada gerçekleşen çocuk ölümleri 1989 yılında 5 milyon civarında iken gelişen aşılama uygulamaları sayesinde bu oran günümüzde 100 bin dolaylarına geriledi. DSÖ, kızamık aşısı yapılmadığında yılda 2.7 milyon çocuğun kızamık yan etkileri nedeniyle öleceğini öngördü. Son yıllarda aşı karşıtlığının bir salgın gibi artış gösterdiğini endişeyle takip ediyoruz.

YASAL DÜZENLEME ŞART

Sağlık Bakanlığı rakamlarına göre 2011 yılında ailelerin aşıyı reddetmesi nedeniyle aşı olmayan çocukların sayısı sadece 183’tü. Ama bu sayı 2017’ye gelindiğinde 23 bine çıkmış durumda. İki yıl daha geçti ve bu sayı çok daha arttı. Bu yanlış bilinç salgını, açıkça halk sağlığını tehdit ediyor. Aşı karşıtları birçok argüman ortaya atıyor ama hiçbirinin bilimsel gerçekliği bulunmuyor. Örneğin aşıların otizme yol açtığı gibi hiçbir kanıtı olmayan düşünceler, insan vücuduna zararlı maddelerin olduğu gibi yanlış bilgiler var. Toplumda küçük de olsa böyle bir kesimin bulunması zaman içinde salgın hastalıkların baş göstermesine neden olacak. Aşı karşıtları, yalnızca kendilerinin ve çocuklarının sağlıklarını değil tüm çocukları ve tüm toplumun sağlığını tehdit ediyor. Bu nedenle bu sorun, kişilerin tercih hakkına bırakılmayacak kadar önemli bir toplum sağlığı sorunudur. Bu soruna karşı gerek Anayasa gerekse uluslararası hukuk metinleri devletlere görevler yüklemiştir. Dolayısıyla günden güne artan aşı karşıtlığının önlenmesi için eğitimin yanında yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu açıktır.”

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