Zorla elektroşoka 15 yıla kadar hapis istendi
İzmir’de doktoru darp ettikten sonra ölen hastaya zorla elektroşok uygulayan 3 hasta yakını hakkında silahla tehdit, yaralama, hakaret ve kamu mallarına zarar vermekten 5 ila 15 yıl arasında hapis istemiyle dava açıldı.
Olay 19 Haziran’da İzmir’de Ege Tıp Fakültesi’nde meydana gelmişti. Hastanenin beyin cerrahisi bölümünde tedavi gören R.Ö.’de bir ilaca karşı aşırı reaksiyon gerçekleşti. Ancak bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan hasta saat 01.15’te hayatını kaybetti. O sırada gece üniteden sorumlu kıdemli beyin cerrahisi asistanı olan E.D. hasta yakınlarına yoğun bakım kapısında kötü haberi verdi. Hasta yakınları zorla içeriye girerek sağlık çalışanlarına tehditler savurdu. Hasta yakınları sorumlu doktor olan E.D.’ye, ölen kişiye zorla elektroşok yaptırdılar. Daha sonra hasta yakınlarından O.O. nöbetçi doktor E.D.’ye yumruk attı. Hastane yönetiminin beyaz kod uygulamasını devreye sokması üzerine hasta yakınları hastane güvenliği tarafından etkisiz hale getirildi. Olayın ardından doktor ve hastane personellerinin şikayetçi olması üzerine ifadeleri alınan hasta yakınlarından O. O. annesini kaybetmesinin acısıyla doktora yumruk attığını, pişman olduğunu ve doktorların annesine yeteri kadar müdahale etmediğini söyledi.
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