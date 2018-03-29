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    Zorla araç camı silmeye çalışınca...

    AA - Fotoğraf: Arşiv
    29.03.2018 - 14:39 | Son Güncelleme:

    Adana'da kırmızı ışıkta duran aracın camını zorla silip para istedikleri ve polis memuru olan araç sürücüsünü darp ettikleri iddiasıyla yargılanan iki sanıktan birine, "nitelikli yağma" suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi.

    7. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasına tutuksuz sanık S.S. mahkeme salonundan, tutuklu sanık S.U. ise bulunduğu Hatay Çocuk Cezaevi'nden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Sanık avukatlarının da hazır bulunduğu duruşmaya müşteki polis memuru M.Ö. katılmadı.

    Mahkemede savunmaların tamamlanmasıyla duruşma savcısı esas hakkındaki değerlendirmesini sundu.
    Savcı, darp nedeniyle müşteki polis memurunun şikâyetçi olmadığına işaret ederek, bu nedenle S.U.'nun yağmaya teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, S.Z. hakkındaki davanın ise düşürülmesini talep etti.

    Mahkeme heyeti, sanık S.U.'yu "nitelikli yağma" suçundan önce 10 yıl hapis cezasına mahkum etti. Suçun teşebbüs aşamasında kalması, sanığın yaşının küçük olması ve duruşmadaki iyi hali nedeniyle cezası 4 yıl 2 ay hapis cezasına indirilerek tahliyesi kararlaştırıldı. S.Z. hakkındaki dava ise polis memurunun şikâyetçi olmaması nedeniyle düşürüldü.

    ÇEKÇEKLE VURDU...

    Yenibaraj Mahalesi Bülent Angın Bulvarı'nda 6 Eylül 2017'de kırmızı ışıkta duran içinde eşi ve çocukları bulunan polis memuru M.Ö.'nün aracının camını S.U. silmek istemişti. M.Ö.'nün, istememesi üzerine S.U. cam silmekte kullanılan çekçek ile polis memurunun kafasına vurarak para istemişti. S.U. ve arkadaşı S.Z, para vermek istemeyen polisi darp edip aracına zarar vermişti.

    Etiketler: Cam silme , otomobil , gündem
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