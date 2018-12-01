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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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01.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
Zorbalık yapan taksiciler sergisi

Taksilerle ilgili 2018’in 11 ayında 60 bin şikâyet alan İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) örnek bir uygulama başlattı. Şikâyetler üzerine ceza alan taksilerin fotoğraflarını sosyal medya hesabı üzerinden paylaşan TUHİM, vatandaşlardan büyük beğeni topluyor.

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB) Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü son dönemlerde artan şikâyetlere bağlı olarak taksilere yönelik denetimleri sıklaştırdı. Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) ağustos ayında açtığı Twitter adresi “@IbbTuhim” üzerinden de ceza kestiği ve trafikten men edilen taksileri ifşa etmeye başladı. İki aydır aktif bir şekilde taksilere yönelik denetimler hakkında bilgi veren TUHİM’in paylaşımları vatandaşlar tarafından da beğeni topluyor.

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

TUHİM, Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER), İBB Beyaz Masa ve sosyal medya hesapları üzerinden gelen şikâyetleri inceliyor ve zorba taksicilerin yaptıkları yanına kalmıyor. 

TAKSİCİLERE SUÇÜSTÜ

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

TUHİM görevlileri, özellikle turistlerin yoğun olduğu Sirkeci, Eminönü, Sultanahmet, Taksim, Yenikapı ve Beyazıt gibi semtlerde kendileri de sahaya iniyor. Resmi kimliğini gizleyip müşteri olarak taksilere binen görevliler, “sigara içen, sahte para veren, trafik kurallarını ihlal eden, kısa mesafe yolcu almayan ve taksiye dolmuş gibi birden fazla yolcu alarak haksız kazanç elde etmeye çalışan” onlarca taksiciye de suçüstü yaparak ceza yazıyor.

BİRÇOK OLAY VAR

- Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan bazı paylaşımlar, İstanbul’daki taksilerde yaşanan zorbalıkları bir kez daha gözler önüne serdi. İşte dikkat çeken bazı paylaşımlar:

- Geçtiğimiz hafta Kadıköy’den aracına binen genç bir hanımefendiyi gideceği noktaya yolu uzatarak götüren, kendisine kaba davranan ve bir şantiye alanında zorla indiren taksi ilgilileri hakkında cezai yaptırımlar uygulanmıştır.

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

- Sirkeci, Eminönü ve Sultanahmet bölgelerinde yapılan açık ve gizli denetimlerde; standartlara uymayan ve çeşitli ihlallerde bulunan araç ve ilgilileri hakkında gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır. İşini layıkıyla yapan esnafımıza da ayrıca teşekkür ederiz.

- Beyazıt, Sultanahmet ve Eminönü bölgelerinde emniyet birimleriyle müşterek, tebdili kıyafet yapılan denetimlerde müşterilerine sahte para vermeye çalışan bir araç ilgilisine gerekli cezai yaptırım uygulanmış ve emniyet birimlerince araç trafikten men edilmiştir.

- Taksim’de anne ve çocuklarını mesafe beğenmeyerek aracından indiren taksi ve ilgilileri hakkında TUDES (Toplu Ulaşım Hizmet Kalitesi Değerlendirme Sistemi) kapsamında gerekli cezai müeyyideler uygulanmıştır

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

- İsveçli turistin parasını gasp ederek kaçan taksi ilgilileri hakkında gerekli yaptırımlar uygulanmış, aracın çalışma belgesi askıya alınmış ve araç emniyet birimlerince trafikten men edilmiştir.

-Açık denetimlerin yanı sıra, şehir kameralarından ve araçlara müşteri gibi binerek gerçekleştirilen denetimlerde; yolcuya kaba davranma, araç içinde sigara içme, yolcu ve mesafe seçme, taksimetrelerin görünür yerde olmaması, uzun yoldan götürme vb. ihlaller dolayısıyla araç ilgilerine, konusuna göre emniyet ve zabıta birimlerince gerekli cezai yaptırımlar uygulanmıştır.

11 AYDA 60 BİN BAŞVURU GELDİ

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

- TUHİM’in sosyal medya hesabının ağustos ayında açıldığını açıklayan İstanbul Büyükşehir Belediyesi yetkilisi, şu bilgiyi verdi: “Hesabımızdan genel olarak toplu ulaşım araçlarıyla ilgili denetimlerin, faaliyetlerimizin tanıtımı ve kamuoyunu bilgilendirici paylaşımlar yapılmakta. 11 ayda taksi taşımacılığıyla ilgili İBB Beyaz Masa ve Twitter hesabımız üzerinden 60 bine yakın başvuru geldi. Yaptırımların, caydırıcılığının artmasına bağlı olarak denetimler hız kazandı. Yine son dönemde etkin ve koordineli çalışmayla denetim faaliyetlerimiz caydırıcılık noktasında en üst seviyelere erişti. İstanbul genelinde faaliyet gösteren 17 bin 395 taksinin ‘Akıllı Şehir’ uygulamaları ile donatılması, araç kalitesinin arttırılması ve ayrıca taksi şoförlerinin sürekli kendini iyileştiren, geliştiren bir eğitim sürecinde yer alması hedefleniyor.”

 

ZORBALIKLARI DEĞİL HABERLERİ YAPANI ŞİKÂYET ETTİLER

Zorbalık yapan taksiciler sergisi

BAŞTA İstanbul, Ankara olmak üzere kentlerde müşterilerini yağmurlu havalarda almayan, fazla para almak için turistleri Anadolu yakasından Avrupa yakasına gezdiren, engelli yolcusuna bile tecavüz eden, kalpazanlık yapan, turist döven, uyuşturucu kullanan taksicileri haber yapan gazeteciler için İstanbul Adliyesi’ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Savcılığa giden kişi ise taksi esnafını korumak kadar, hizmet kalitesini artırmak için çalışması gereken İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu. Başkan Aksu, son zamanlarda taksi esnafının zorbalıklarının konu olduğu haberler için “iftira nitelikli yayın” açıklaması yaptı: “Yazılı ve görsel medyada yer alan haberlerin tek taraflı ve yanlı haberler. Bize söz hakkı tanınmıyor. Amacımız, ‘Tüm taksiciler kötüdür’ diye bir intiba yaratmaya çalışarak Uber gibi yasa dışı ve haksız bir uygulamanın haklı çıkarılmasına dair bir kısım basın mensuplarının içinde bulunduğu durum karşısında sessiz kalmadığımızı göstermektir. Bayrampaşa’da iki gün önce kafasına silahla ateş edilerek ağır yaralanan taksici Nihat Elçi hakkında neden tek bir haber yapılmıyor.”

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (30.11.2018) 2
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Ceyhun KUBURLU
Ceyhun KUBURLU
ckuburlu@hurriyet.com.tr
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