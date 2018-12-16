Zor Mağar ve Şuyuh vuruldu
FIRAT Nehri’nin doğusuna yönelik operasyon için sınır hattında konuşlu komando ve zırhlı birliklerin teyakkuzda bekleyişi sürerken, Türkmen yerel kaynaklar, önceki akşam bölgenin en batısında bulunan Zor Mağar’ın Fırtına obüsleriyle vurulduğunu duyurdu.
Cerablus’un hemen karşısındaki Zor Mağar, Kobani’nin (Ayn el Arap) batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu’nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor. Zor Mağar’ın güney kesiminde kalan Şuyuh’un da taciz atışı yapılması nedeniyle top atışlarının hedefi olduğu bildirildi. Zor Mağar ve Şuyuh, Fırat Nehri’nin hemen kenarında bulunan stratejik öneme sahip yerleşim yerleri olarak değerlendiriliyor. Türk topçusu, 28 Ekim’de de Zor Mağar’ı yoğun ateş altına almıştı. Türkmen kaynakların verdiği bu haber, terör örgütü PKK’ya yakın bazı internet sitelerince de doğrulandı. Zor Mağar’ın helikopterlerden de ateş altına alındığı iddia edildi.
AKÇAKALE’YE ÖSO GÜÇLERİ
Bölgedeki kaynaklar, Cerablus’taki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin pozisyon almaya başladığını, tankların da her an palet çevirecek vaziyette beklediğini ileri sürdü. Aynı kaynaklar Cerablus’tan, Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye de ağırlıklı Türkmenlerden oluşan ÖSO unsurlarının kaydırıldığını iddia etti. Tel Rıfat ile ÖSO güçlerinin elinde bulunan alanın sınır hattındaki Harbul köyünde de ÖSO ve YPG güçleri arasında çatışma yaşındığı bilgisi verildi. Terör örgütü PYD/YPG hakimiyetindeki bölgelerde de hareketlilik yaşandığı bildirildi. Terör örgütünün Kobani’ye zırhlı araçların da olduğu takviye güç gönderdiği ileri sürülürken, başta Kamışlı olmak üzere sınır hattındaki meskûn mahallerde hendek ve siper kazmayı hızlandırdığı belirtildi.
ABD-YPG’NİN KOBANİ NÖBETİ
Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mürşittepe Sınır Kapısına komşu olan Suriye’ye bağlı Kobani kentinde bulunan Mişte Nur Tepesi’nde bulunan gözetleme kulesinde ABD zırhlı birlikleri ve YPG’liler birlikte nöbet tutuyor.
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