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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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16.12.2018 - 08:30, Son Güncelleme:

Zor Mağar ve Şuyuh vuruldu

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Zor Mağar ve Şuyuh vuruldu

FIRAT Nehri’nin doğusuna yönelik operasyon için sınır hattında konuşlu komando ve zırhlı birliklerin teyakkuzda bekleyişi sürerken, Türkmen yerel kaynaklar, önceki akşam bölgenin en batısında bulunan Zor Mağar’ın Fırtına obüsleriyle vurulduğunu duyurdu.

Cerablus’un hemen karşısındaki Zor Mağar, Kobani’nin (Ayn el Arap) batısında yer alıyor. Bu bölgenin kuzeydoğusunda da, Süleyman Şah ve Saygı Karakolu’nun taşındığı Suriye Eşmesi bulunuyor. Zor Mağar’ın güney kesiminde kalan Şuyuh’un da taciz atışı yapılması nedeniyle top atışlarının hedefi olduğu bildirildi. Zor Mağar ve Şuyuh, Fırat Nehri’nin hemen kenarında bulunan stratejik öneme sahip yerleşim yerleri olarak değerlendiriliyor. Türk topçusu, 28 Ekim’de de Zor Mağar’ı yoğun ateş altına almıştı. Türkmen kaynakların verdiği bu haber, terör örgütü PKK’ya yakın bazı internet sitelerince de doğrulandı. Zor Mağar’ın helikopterlerden de ateş altına alındığı iddia edildi.

AKÇAKALE’YE ÖSO GÜÇLERİ

Bölgedeki kaynaklar, Cerablus’taki Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) güçlerinin pozisyon almaya başladığını, tankların da her an palet çevirecek vaziyette beklediğini ileri sürdü. Aynı kaynaklar Cerablus’tan, Tel Abyad’ın karşısındaki Akçakale’ye de ağırlıklı Türkmenlerden oluşan ÖSO unsurlarının kaydırıldığını iddia etti. Tel Rıfat ile ÖSO güçlerinin elinde bulunan alanın sınır hattındaki Harbul köyünde de ÖSO ve YPG güçleri arasında çatışma yaşındığı bilgisi verildi. Terör örgütü PYD/YPG hakimiyetindeki bölgelerde de hareketlilik yaşandığı bildirildi. Terör örgütünün Kobani’ye zırhlı araçların da olduğu takviye güç gönderdiği ileri sürülürken, başta Kamışlı olmak üzere sınır hattındaki meskûn mahallerde hendek ve siper kazmayı hızlandırdığı belirtildi.

ABD-YPG’NİN KOBANİ NÖBETİ

Şanlıurfa’nın Suruç ilçesindeki Mürşittepe Sınır Kapısına komşu olan Suriye’ye bağlı Kobani kentinde bulunan Mişte Nur Tepesi’nde bulunan gözetleme kulesinde ABD zırhlı birlikleri ve YPG’liler birlikte nöbet tutuyor.

 

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Son 24 saatte ne oldu? (15.12.2018) – 2
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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