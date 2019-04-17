Zonguldak'tan acı haber geldi
ZONGULDAK’ta kestiği ağacın altında kalarak ağır yaralanan elektrik teknisyeni Murat Kıransoy (48), 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti.
Dilaver Mahallesi’nde geçen 17 Şubat’ta meydana gelen olayda, Murat Kıransoy'un üzerine motorlu testere ile kestiği ağaç devrildi. Çevredekilerin yardımıyla ağacın altından kurtarılan Kıransoy, ağır yaralı olarak Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki ilk müdahalesinin ardından da Ankara Başkent Üniversitesi Hastanesi’ne sevk edildi.
MHP Merkez İlçe Başkanı Niyazi Kıransoy'un kardeşi olan Murat Kıransoy, 2 ay süren yaşam mücadelesini kaybetti. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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