Zonguldak'ta otomobil ile kamyon çarpıştı: 5 yaralı

Alınan bilgiye göre, Ş.Y. idaresindeki 67 EP 776 plakalı kamyon, Zonguldak-Ankara kara yolunun 14. kilometresinde O.Y'nin kullandığı 67 ES 813 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazanın ardından kamyon, yol kenarındaki dereye devrildi. Kazada, sürücülerle araçlardaki H.B, E.Y. (14) ve Y.S. yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis, jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonda sıkışan Ş.Y, AFAD ve sağlık ekiplerince yaklaşık bir saatlik çalışmasının ardından kurtarıldı.

Yaralılar, bölgeye gelen sağlık ekiplerince, kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.