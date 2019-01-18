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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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İHA
18.01.2019 - 12:57, Son Güncelleme:

Zonguldak'ta ilginç olay! İlk önce komşunun elektrik telini kesti sonra...

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Zonguldak'ta ilginç olay! İlk önce komşunun elektrik telini kesti sonra...

Zonguldak'ta evinin çatısının üzerinden komşusunun evine geçen elektrik telini kesen yaşlı kadın, polisi karşısında görünce fenalık geçirdiğini söyleyip yere yığıldı sonra 3 metre yükseklikten beton zemine atladı. 

Olay, Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi Emel Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, evde tek başına yaşayan 67 yaşındaki Emine Uçar, evinin çatısından komşunun evine geçen elektrik kablosunu kesti.

Zonguldakta ilginç olay İlk önce komşunun elektrik telini kesti sonra...


Bir süre mahallede komşularıyla tartışan yaşlı kadın, olay yerine gelen polis ekiplerini görünce olduğu yere yığılarak baygınlık geçirdiğini söyledi. Ekiplerin müdahale ettiği kadın, polislerin olay yerinden ayrıldığını fark edince yeniden ayağa kalkarak evinin önünde bulunan 3 metrelik duvara çıktı. Komşularının ihbarı üzerine olay yerine yeniden gelen polis ekipleri yaşlı kadını bir süre ikna etmeye çalıştı.

İkna olmayan yaşlı kadının 3 metre yükseklikten kendini beton zemine bıraktı. Polislerin ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri yaşlı kadına müdahale etti.

Uçar'ı sedyeye alan sağlık görevlisi ise, "Niye numara yapıyorsun, niye zorluk çıkarıyorsun teyze, niye polisi ve 112'yi meşgul ediyorsun" diyerek sitem etti. Yaşlı kadın olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaşlı kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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