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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- İHA
22.08.2019 - 15:02, Son Güncelleme:

Zonguldak'ta dehşeti yaşadılar! Canlarını zor kurtardılar...

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Zonguldak'ta dehşeti yaşadılar! Canlarını zor kurtardılar...

Zonguldak'ın Kozlu ilçesinde dün yaşanan kuvvetli yağış sonrası heyelan meydana geldi. Heyelanla birlikte kopan devasa istinat duvarı 20 kişinin yaşadığı 6 evin üzerine çöktü. Sokakta kalan vatandaşlar geceyi komşularında geçirdi. 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Batı Karadeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağış uyarısının ardından etkili olan yağış yolları göle çevirdi. Araçlar yollarda arızalandı. Su seviyesi 70 santimetreye yükseldi. Metrekareye 120 kg yağış düştüğü tespit edildi. Öte yandan kuvvetli yağışla birlikte çeşitli bölgelerde heyelanlar meydana geldi. 

İHSANİYE MAHALLESİ'NDE YOL ÇÖKTÜ

Kozlu ilçesine bağlı İhsaniye Mahallesi'nin girişinde bulunan yolda çökme meydana geldi. Dere kenarında olması sebebiyle DSİ tarafından yaptırılan korkuluk demirleriyle birlikte istinat duvarı da çöktü. Ekipler bölgede çalışma başlattı. Derenin karşısındaki seranın bulunduğu bölgede de heyelan meydana geldi. Derenin yakınındaki bir çay ocağı binasının altındaki dolgu boşaldı.

Meydana gelen hasar sebebiyle binalar boşaltıldı. Bazı evleri su ve çamur bastı. 
Yaşadıklarını İHA'ya anlatan Nuri Taşkıran, "Dün saat 17.00 sıralarıydı. Ondan buyana uğraşıyoruz. Burada yol çöktü. Mahallede kanalizasyonlar tıkandı. Bir evin altı boşanmış. Burada bir çay ocağının altındaki dolgu boşalmış. Köprüyü de ulaşıma kapattılar, yolu arkadan verdiler" dedi. Ekiplerin çalışması sürüyor. 

HEYELAN NEDENİYLE 20 KİŞİ SOKAKTA KALDI

İlçeye bağlı Güney Mahallesi'nde de 6 evin bulunduğu bölgede kuvvetli yağışın ardından heyelan yaşandı. Kopan istinat duvarının parçaları evin üzerine çöktü. Gürültüye koşan ev sakinleri kendilerine dışarıya zor attıklarını belirtti.

Taşbaca Mahallesi Muhtarı Kibar Arıkan da yaşanan heyelanı gazetecilere şöyle anlattı:

"Dün akşam 17.00 sıralarında yağmur yağdı. Ardından burada heyelan yaşandı. Hafriyat aşağıya doğru indi. Şu anda vatandaşların evi kullanılamaz halde. Yetkililerden yardım bekliyoruz. 3 aile aşağıda, evler kullanılamaz halde. Belediye ile görüştük.

İlçe genelinde çalışması var. Başkanımız da sağolsun. AFAD'dan bu konuda yardım bekliyoruz. Arazi konum itibariyle sıkıntılı, yağmur yağdığında buranın tekrar kayma pozisyonu var." 

"DEPREM OLDU SANDIK, BALKONDAN ATLADIK"

Mahalle sakinlerinden satiye Kurak, yaşanan heyelanı deprem sandığını anlattı. Kurak, heyelan nedeniyle balkondan atlayarak sokağ açıktıklarını söyleyerek şöyle devam etti:

"Dün Allah bizi kurtardı. Belimize kadar çamurun içine kaldık. Sokağa indik. Oradan dere taştı. Allah'ın bir kulu bizi çarşı merkeze getirmedi. Çarşı merkezinde de sel aldı. Biz olay anında evin çıkışından çıkamadık. Balkondan atladık. Elektriğin içinde, suyun içinde balkondan nasıl atladık bilemedim. Bir anda olay oldu. Bir baktık ki bu taraf çökmüş. Evden gürültüler geldi.

Burayı böyle görünce şok olduk. Düşe kalka aşağıya kadar gittik" dedi. 
Mahalle sakinlerinden Hacer Kurak da trafik kazasında hayatını kaybeden eşinden kalan parayla satın aldığı evin heyelan altında kaldığını söyledi. Gözyaşı döken Kurak, uzanacak yardım elini bekliyor.

EREĞLİ'DE MAHSUR KALAN 10 KİŞİ KURTARILDI

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde, etkili olan sağanağın ardından evlerinde mahsur kalan 10 kişi, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

İlçede gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle Çaylıoğlu deresinde su seviyesinin yükseldi. Çaylıoğlu köyünde 4, Çiğdemli köyünde baraj deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu iki ayrı hayvan çiftliğinde 6 kişi mahsur kaldı.

Su seviyesinin düşmesinin ardından itfaiye ekipleri, mahsur kalan Recep Okur, Fatma Okur, Haydar Turhan, Kevser Turhan, Musa Turhan, Kübra Turhan, Hasan Kayacan, Hüseyin Kayacan, Fatma Sevim ve Sultan Kayacan'ı kurtardı. Ailelerin, evlerine döndükleri öğrenildi.

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