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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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AA
09.08.2019 - 10:01, Son Güncelleme:

Zonguldak'ta cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi: 29 kişi hastaneye kaldırıldı

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Zonguldak'ta cezaevinde gıda zehirlenmesi şüphesi: 29 kişi hastaneye kaldırıldı

Zonguldak'ın Beycuma beldesinde cezevinde sağlık sorunu yaşayan 163 mahkum ve tutukludan 29'u gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Vali Erdoğan Bektaş, "163 kadar ishal vakası var. 29 kişi hastaneye sevk edildi. Zehirlenme nedeni konusunda kesin bir şey söylemiyorlar" dedi.

Alınan bilgiye göre, Beycuma M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumundaki 163 mahkum ve tutuklu, kusma ve ishal şikayetiyle revire başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesi üzerine cezaevine 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Yapılan kontroller sonucu Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine sevk edilen 29 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu ve tedavilerinin ardından taburcu edildikleri öğrenildi.

Vali Erdoğan Bektaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kapalı cezaevinden 146 ve buraya bağlı açık cezaevinden 17 kadar hükümlü ve tutukluda ishal vakası var. Hastaneye 29 kişi sevk edildi. Hayati tehlikesi olan yok. Tedavisi tamamlanan 29 kişi taburcu edildi. Zehirlenme nedeni konusunda kesin bir şey yok. Yiyeceklerden numuneler alındı, tahlil sonucuna göre kesin bir şey söylenebilecek." dedi.

Bu arada İl Emniyet Müdürü Ahmet Metin Turanlı ile İl Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Jandarma Albay Gökhan İnan da hastaneye gelerek yetkililerden bilgi aldı.

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